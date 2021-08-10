أعمال ستظهر فيها دلال عبدالعزيز بعد وفاتها.. وأخرى تواجه مصيراً مجهولاً

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

صدمة كبيرة شكلها رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز لدى جمهورها الذي كان يأمل في تحسّن حالتها الصحية على مدار الأشهر الماضية التي كانت الفنانة تصارع فيها المرض.

وعلى الصعيد الفني، تسبب رحيل النجمة في أزمة بأعمال كانت تشارك فيها ولم تعرض بعد، وبعضها كان يتم تحضيره وهي بطلة أساسية فيه، ووضعت وفاة الفنانة صنّاع تلك الأعمال في موقف صعب، ولم يعد لديهم سوى توقف المشاريع بشكل عام، أو استكمالها بفنانة بديلة.

ومن الأعمال التى يبقى مصيرها مجهولاً بسبب رحيل دلال عبدالعزيز مسلسل «عالم موازي» الذي خرج من الماراثون الرمضاني الماضي، بعد إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز وهشام جمال بفيروس كورونا، إذ كان من المفترض عرضه فى النصف الثاني من رمضان. وكشفت مصادر أن هناك حالة من الصدمة أصابت أبطال العمل وصناعه، ومن المحتمل عدم استكماله حالياً، أو تغيير طاقم العمل بالكامل، إذ لم يصور الكثير من مشاهده، وهو العمل الذي أصيبت خلاله دلال بفيروس كورونا، ما أحدث حالة من التشاؤم بين صناعه، خاصة أن دنيا سمير غانم هي البطلة.

وخلال الشهور الماضية تم الإعلان عن التحضير لجزء ثان من مسلسل «في بيتنا روبوت»، والذي شاركت في بطولته دلال عبدالعزيز، ولكن بعد وفاتها يقابل الجزء الثاني مصيراً مجهولاً.

وهناك مشاريع أخرى كان يخطط لها، مثل مسلسل «سابع جار» في جزئه الثالث، إذ تلعب دلال عبدالعزيز الدور الأساسي به، ولم يعلن صناع العمل عن مصير الجزء الجديد بعد وفاة دلال، وهل سيتم تعديل السيناريو وإلغاء دور الأم؟ أم سيتم استبدالها تماماً بممثلة أخرى؟

ورغم توقف مشاريع كانت دلال عبدالعزيز ستشارك في بطولتها، لكن هناك أخرى قد انتهت الرحلة من تصويرها، وستعرض قريباً، ومن أبرزها فيلم «تسليم أهالي» الذي انتهت من تصويره منذ أشهر طويلة، ولم يعرض حتى الآن.

كما انتهت دلال عبدالعزيز قبل رمضان الماضي من تصوير دورها في فيلم «ناجي»، وهو من بطولة محمد الشرنوبي، وهدي المفتي، ومحمود البزاوي.

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