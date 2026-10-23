«عودة الغايب»... فضل شاكر ينهي 14 عاماً من الغياب

عاد الفنان اللبناني فضل شاكر إلى لقاء جمهوره على خشبة المسرح، مساء أمس الخميس، من خلال حفل «عودة الغايب»، الذي أُقيم على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد غياب استمر نحو 14 عاماً عن إحياء الحفلات المباشرة أمام الجمهور.

وسادت الحفل أجواء مؤثرة تخللها تفاعل واسع من الحاضرين، إذ استهل شاكر الأمسية بأغنيته «أحلى رسمة»، وسط تصفيق حار، معبّراً عن سعادته بالعودة إلى المسرح، ومشيراً إلى أن هذه اللحظة تمثل حلماً انتظره طويلاً.

وشهدت الأمسية مشاركة نجله الفنان محمد شاكر، الذي صعد إلى المسرح ليغني إلى جانب والده أغنيتي «كيفك ع فراقي» و«سهراني حبيبي»، في مشهد لاقى تفاعلاً من الجمهور.

كما حضرت الفنانة نوال الكويتية، التي انضمت إلى المسرح للترحيب بعودة شاكر، ومشاركته هذه المناسبة الفنية.

واختير عنوان «عودة الغايب» للحفل في دلالة على سنوات ابتعاد فضل شاكر عن الحفلات الجماهيرية، واستحضاراً لأغنيته الشهيرة «يا غايب»، التي ارتبطت بمسيرته الفنية ووجدانه لدى جمهوره.