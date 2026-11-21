من مساحة معلّقة بين الحلم والواقع، انطلقت مسرحية «رحلة البحث عن مجدي»، التي استهلت عروض مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، أول من أمس، في الشندغة، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي. وفتح العرض، الذي أنتجته «استوديوهات بي أو في»، نافذة على مأزق الإنسان في مواجهة إحباطاته اليومية، من خلال حكاية تتداخل فيها الفانتازيا بالكوميديا، وتتقاطع الأحلام مع الخيبات، لتطرح أسئلة تتجاوز مصير الشخصية الرئيسة إلى معنى السعادة، وحدود المسؤولية الفردية، وقدرة الإنسان على إعادة تشكيل حياته.

منذ مقدمته الموسيقية، اختار العمل أن يجعل من السينوغرافيا المتحركة مدخلاً إلى عالمه الدرامي، مستنداً إلى الكراسي والطاولات بوصفها عناصر قابلة لإعادة التشكيل، تتغير معها الأمكنة وتتبدل المشاهد. وفي قلب هذا الفضاء، تظهر شخصية مجدي، الشاب المحاصر بعلاقة أسرية متأزمة وإحباطات مهنية متراكمة، والذي يشعر بأن الحياة لم تمنحه ما يستحقه، فيجد في الأحلام ملاذاً من واقع لا يشبه طموحاته، ومساحة يتخيل فيها حياة أكثر انسجاماً مع رغباته.

وتتخذ الحكاية مساراً متشعباً، ينتقل فيه مجدي بين عوالم متباينة، من حياة الليل والسهر إلى القراصنة وعروس البحر، وصولاً إلى قاعة الأفراح والزواج. ولا تبدو هذه الانتقالات مجرد محطات غرائبية في رحلة خيالية، بل تعدُّ انعكاساً لرغبات الشخصية وتصوراتها عن الحياة التي يتمنى أن يعيشها، في مقابل واقع يزداد شعوره بالاغتراب داخله.

اغتراب في البيت والعمل

يتشكل مأزق مجدي أولاً داخل أسرته، حيث يعيش بين صراخ الأم والأب وشجارهما المستمر، في بيئة تفتقر إلى الاحتواء، بينما تحظى شقيقته الصغرى بالاهتمام والدلال. ولا تقف مشاعر الغربة عند حدود المنزل، بل تمتد إلى حياته المهنية، إذ يعمل في دار نشر ويحلم بأن يصبح كاتباً، غير أن طموحه يصطدم بواقع لا يمنحه المساحة التي يتطلع إليها، في ظل وجود الكاتبة المدللة ملك عزيز.

ومن هذا التراكم النفسي والاجتماعي، يتسلل الخيال إلى الحكاية عبر شخصية «زبدة»، الجن الذي يعد مجدي بتحقيق أحلامه وتغيير ملامح حياته، مانحاً إياه ثلاث محاولات لكل حلم. ومن هنا تبدأ سلسلة من التجارب التي يختبر خلالها الشاب قدرته على تغيير محيطه، معتقداً أن تبديل الأشخاص والظروف كفيل بتخليصه من إحباطاته.

لكن الأمنيات لا تقوده إلى النهايات التي ينتظرها، فكل محاولة تحمل مفارقة جديدة، وتنتهي نتائجها على نحو عكسي، ليخسر مجدي المحيطين به واحداً تلو الآخر. وهنا تتجاوز المواقف طابعها الطريف، لتكشف عن مفارقة أكثر عمقاً، فالشخصية التي تسعى إلى إعادة ترتيب العالم وفق رغباتها، تجد نفسها أمام عالم أكثر اضطراباً، وكأن تحقيق الأمنيات لا يعني بالضرورة بلوغ السعادة.

الإنسان ومحيطه

تمنح الكوميديا العمل إيقاعه الخاص، لكنها لا تؤدي وظيفة التخفيف من وطأة الحكاية فحسب، بل تتحول إلى أداة درامية تكشف التناقضات، وتعرّي المفارقات في سلوك الشخصية وتصوراتها. فخلف المواقف الساخرة، يطرح النص سؤالاً يتصل بطبيعة العلاقة بين الإنسان ومحيطه: هل تتوقف سعادتنا على الآخرين وطبيعة تعاملهم معنا، أم أننا نحمّلهم مسؤولية عجزنا عن مواجهة أنفسنا وتغييرها؟

ومع توالي الخسارات، تتحول التجارب التي يخوضها مجدي إلى مرايا تعيد إليه صورته، وتضعه أمام حقيقة طالما تهرب منها، فالرغبة في تغيير العالم الخارجي لا تفضي بالضرورة إلى حياة أفضل، ما لم تبدأ رحلة التغيير من الداخل. وبهذا المعنى، لا يعود «زبدة» مجرد جن يمتلك قدرات خارقة، بل يصبح مدخلاً فنياً لاختبار علاقة الشخصية بأحلامها، وما إذا كانت تبحث فعلاً عن حياة مختلفة أم عن وسيلة للهروب من مواجهة واقعها.

فضاء يتبدل مع الأحلام

بصرياً، حضرت السينوغرافيا بوصفها عنصراً فاعلاً في بناء لغة العرض، إذ اعتمد المخرج على الطاولات والكراسي المتحركة لإضفاء ديناميكية على الفضاء المسرحي، وإتاحة إعادة تشكيل المكان بما يتناسب مع التحولات المتلاحقة في الحكاية. فالخشبة لا تستقر على هيئة واحدة، بل تتبدل بتبدل عوالم مجدي وتصوراته، لتصبح جزءاً من التعبير عن الانتقال المستمر بين الواقع والخيال.

وتتكامل هذه المرونة مع الأزياء التي أسهمت في رسم الملامح البصرية للشخصيات والعوالم المختلفة، من الفضاء الأسري والمهني الواقعي إلى عالم الجن والأحلام، بما يعزز التباين بين الحياة اليومية والفضاءات الفانتازية التي ينفتح عليها العمل.

وفي مساره الدرامي، يصل مجدي تدريجياً إلى إعادة اكتشاف طموحه، وإدراك أن تحقيق أحلامه لا يتطلب انتظار قوة خارقة تعيد ترتيب حياته، بل امتلاك المبادرة لشق طريقه بنفسه، سواء على المستوى المهني أو الأسري.

بهذا التحول، تخرج «رحلة البحث عن مجدي» من حدود الحكاية الكوميدية القائمة على تحقيق الأمنيات، لتقدم تأملاً مسرحياً في الطموح والرضا والخذلان والمسؤولية الشخصية. وفي النهاية، تبدو المعجزة التي ينتظرها الإنسان أقل ارتباطاً بقوى تأتي من الخارج، وأكثر اتصالاً بقدرته على اكتشاف ما بداخله، ومواجهة ذاته قبل مطالبة العالم بالتغير.

فاطمة الجلاف: المهرجان فرصة لتمكين الشباب

قالت مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، فاطمة الجلاف، لـ«الإمارات اليوم»: «تتطور الأعمال المشاركة في كل عام، سواء من حيث المحتوى أو حرية الأفكار التي تقدم، وذلك مع مراعاة المعايير العامة للمهرجان، فضلاً عن إضافة الجانب الكوميدي في العروض المسرحية، لاسيما البناءة والهادفة، بينما في مجال الفنون الشعبية، تمت إضافة العيالة البحرية، والموروثات الخاصة بالآباء والأجداد، لاستعادتها بطريقة تطابق الأصل، في حين أنه تم تشجيع الشباب في مجال الموسيقى على أن يكون المهرجان فرصة لهم لإيصال رسالتهم بشكل احترافي للجمهور». ورأت الجلاف أن المهرجان يشكل فرصة لتمكين الشباب، ويدعم الثقة بالذات، موضحة أن اختيار شخصيات العام في المهرجان يأتي تبعاً لإسهامات الشخصيات، وبأنه تم اختيار الدكتور حبيب غلوم، شخصية العام المسرحية، نظراً لما قدمه في مجال المسرح، فهو الأب الروحي للشباب في المسرح والدراما، بينما في الموسيقى تم اختيار فايز السعيد كونه قامة موسيقية، وقدم الكثير من الأعمال الوطنية، في حين يعتبر حسن لشكري من رواد ومؤسسي الفنون الشعبية، وأسهم كثيراً في تدريب الشباب. واعتبرت أن فتح المجال لشركات الإنتاج للمشاركة في المسرح للسنة الثانية، يثري العروض التي تقدم، كما أنه يبرز توجهات المسارح في الدولة، سواء الأهلية أو الخاصة، وكيف يمكن أن يتم دمجها، مبينة أن التجربة جعلت الشباب يقدمون أفضل ما لديهم، وهذا ما يجعل المهرجان بمثابة أكاديمية ترفد تجربة الشباب المسرحية وترفع مستوى الأعمال.

• العمل اختار أن يجعل من السينوغرافيا المتحركة مدخلاً إلى عالمه الدرامي.

• الكوميديا تتحول إلى أداة درامية تكشف التناقضات وتعرّي المفارقات.