ما هي وظيفة "مساعد الفنان" خلال التصوير ؟ وهل حقاً يتقاضى أحدهم 25 ألف جنيه لمسح العرق فقط ؟

انشغل الوسط الفني المصري الأيام الماضية بمتابعة الجدل الذي أثير حول مساعدي الفنانين وأجورهم المبالغ فيها. حيث تظهر في شارة المسلسل " التتر" أحياناً أسماء أربعة أو خمسة مساعدين للفنان الواحد وهو ما يرهق كاهل الإنتاج بنفقات غير مبررة كما علَّق كثيرون.

لكن مثالا بسيطاً ضربه المنتج المصري هشام سليمان، للتدليل على حديثه خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تسبب في جدل كبير، واضطر للاعتذار عنه لاحقاً.

وبدأت الأزمة خلال مشاركة المنتج المصري في ماستر كلاس ضمن فعاليات المهرجان وكان يتحدث عن تقليل أعداد مساعدي الفنانين، وما يثار حول الأمر من جدل خاص بتقليل نفقات الإنتاج ليضرب المثال بما حدث في مسلسل "نسل الأغراب" الذي قام ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة، وتطرق إلى وجود "كوافير خاص" بالفنان أحمد السقا، على الرغم من كونه ظهر "أصلع" في المسلسل.

وأشار إلى كون هذا الشخص كان يتقاضى 25 ألف جنيه مصري أسبوعيا، مقابل مسح العرق عن رأس أحمد السقا حيث كانت أجواء الطقس خلال التصوير حارة وتتسبب بوجود عرق غزير على الرأس، ما استدعى وجود شخص يقوم بمسح العرق.

لكن المنتج المصري وجه اعتذاره بعدها بساعات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب قائلا "اعتذار واجب مني إلى صديقي العزيز الكوافير طه عبد الوهاب.. مَثَل قولته في ندوة اليوم من مهرجان القاهرة السينمائي عن مسلسل "نسل الأغراب".. وذكرت اسم طه عبد الوهاب".

وتابع قائلا "عفوا طه أنا أخطأت.. حقك على رأسي.. وحق أحمد السقا على رأسي.. زلة لسان.. متزعلش مني".

الاعتذار الذي تفاعل معه عدد كبير من صناع السينما، وعلى رأسهم أحمد السقا الذي علق لدى زميله المنتج، معتبرا أن اعتذاره غير مقبول.. لأنه ليس من اللائق أن يعتذر لأخيه الصغير.

مؤكدا على أن المنتج كان شاهدا على العديد من المواقف التي تنازل فيها السقا عن جزء من أجره، كي يقدما معا أفلاماً مميزة على الصعيد الفني.

وعلق السقا قائلا "من فضلك اعتذر عن إنك بتعتذر يا أخويا الكبير.. اللي ياما وقفت جنبي من أيام مدرسة آمون.. أبقى قليل الأصل ومش متربي لو فهمتك غلط يا اتش".