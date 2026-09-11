الشوفان والشعير .. إفطار سريع التحضير يخفض الكولسترول ويحمي القلب

احتلت الحبوب الكاملة منذ زمن طويل مكانة بارزة بين الأطعمة المرتبطة بصحة القلب، ويبرز من بينها الشوفان والشعير، إذ يحتوي كلاهما على "بيتا-غلوكان"، وهي ألياف قابلة للذوبان حظيت باهتمام بحثي مستمر في مجال الكولسترول وأمراض القلب.

لكن معظم الأبحاث السابقة ركزت على مادة البيتا-غلوكان المعزولة وليس الأطعمة الفعلية التي يتناولها الناس، ما ترك سؤالًا مهمًا: ماذا يحدث فعليًا عند بناء نظام غذائي حول منتجات الشوفان والشعير الكاملة بدلًا من مكملات البيتا-غلوكان؟ وعليه سعت دراسة نُشرت في مجلة Nutrients للإجابة على هذا السؤال تحديدًا.

وأجرى الباحثون تجربة تغذية عشوائية محكومة، مزدوجة التعمية، استمرت ستة أسابيع، وشملت 68 بالغًا أكملوا البروتوكول. وقُسّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات: تناولت المجموعة الضابطة نظامًا يحتوي على 0.8 حصة يومية من الحبوب الكاملة لكل 2000 سعرة حرارية، بينما تناولت المجموعة الثانية أربع حصص يومية من الشوفان الكامل، وتناولت الثالثة أربع حصص يومية من الشعير الكامل.

وقاس الفريق قبل التجربة وبعدها، مجموعة واسعة من المؤشرات الحيوية، شملت دهون الدم المعتادة، وأعداد وأحجام جزيئات البروتين الدهني بدقة، ومؤشرات الالتهاب وضغط الدم.

وأظهرت النتائج تحولات طفيفة لكنها ذات دلالة؛ إذ اقترب الكولسترول الضار (LDL) من الدلالة الإحصائية عبر الحميتين، منخفضًا بمقدار 11.2 ملغ/ديسيلتر مع نظام الشوفان، و8.9 ملغ/ديسيلتر مع نظام الشعير، مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وارتبط كلا النظامين بانخفاض جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة جدًا (VLDL) والكيلوميكرونات، ما يعني تداول عدد أقل من الجزيئات الحاملة للدهون في الدم، وهي إشارة إيجابية لصحة القلب.

أما الشعير، فأظهر فوائد مختلفة؛ إذ ارتبط استهلاكه بانخفاض ضغط الدم الانبساطي بمقدار 3 ملم زئبقي تقريبًا، وانخفاض تركيز جزيء الالتصاق الخلوي الوعائي (VCAM)، الذي يلعب دورًا في التهاب الأوعية الدموية، ما يشير إلى تأثيرات محتملة مضادة للالتهاب تستحق مزيدًا من الدراسة.

ويمكن دمج الشوفان والشعير بسهولة في النظام الغذائي اليومي، إذ إنهما رخيصان ومتوفران على نطاق واسع؛ ابدأ يومك بالشوفان أو الشوفان المنقوع ليلًا مع الفاكهة والمكسرات، أضف الشوفان إلى السموذي، وأدرج الشعير في الحساء واليخنات، أو اطبخ كمية كبيرة منه أسبوعيًا لاستخدامه في السلطات والأطباق السريعة.

وبحسب هذه الدراسة، يبدو أن الشوفان أكثر فائدة لصحة الكولسترول وجزيئات LDL، بينما يميل الشعير لدعم ضغط الدم وتقليل الالتهاب. لذا فإن التناوب بينهما، بدلًا من الاعتماد على نوع واحد فقط، قد يمنحك تغطية أشمل لفوائد القلب، شرط أن يظل ذلك جزءًا من نمط غذائي متكامل صحي للقلب، لا حلًا قائمًا بذاته.