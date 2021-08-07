سر اطلاق الفنان سمير غانم على زوجته دلال بـ"عزاء عبد العزيز"

المصدر: مروة سليم - دبي

خلال لقاء تليفزيوني للفنانة دلال عبد العزيز مع زوجها الراحل الفنان سمير غانم عبر برنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "أون" منذ عدة سنوات، كشف زوجها الفنان الراحل سمير غانم سر اطلاقه لقب "عزاء عبد العزيز" على زوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز معللاً أنها لا تفوت عزاء لأي زميل أو زميلة في المجال الفني.

وخلال الحلقة قالت الفنانة الراحلة كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية "إن كثرة ذهابها إلى التعازي هو واجب علبها، حيث علمها والدها ذلك منذ الصغر، وأضافت قائلةَ: "ده واجب عليا، أنا من الشرقية وهناك معلمينا كويس، كان والدي دايما يقول لي روحي عزاء ومتروحيش فرح، لو إنتي مش فاضية أوي للفرح مش مهم، إنما العزاء لا، ده واجب لازم تروحي".

ورحلت الفنانة الكبيرة صباح اليوم بعد حوالي 4 أشهر في صراع مع المرض اثر مضاعفات اصابتها بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أشهر قليلة من وفاة زوجها الراحل الفنان سمير غانم.

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

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