لحظة خروج جثمان الراحلة دلال عبد العزيز من المستشفى لأداء صلاة الجنازة.. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

نقلت كاميرات صحف ومواقع اخبارية مصرية لحظات خروج جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر إلى مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة لإقامة صلاة الجنازة على روحها بعد صلاة ظهر أمس.

وتوضح اللقطات التي بثتها صحيفة "الوطن" المصرية عبر "يوتيوب" لحظات نقل الجثمان.

ورافق الجثمان كل من إيمي ودنيا سمير غانم وحسن الرداد ورامي رضوان والفنانة المصرية ميرفت أمين.

الفيدو نقلاً عن "الوطن"

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