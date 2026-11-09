حوار ثقافي بين مصر والمكسيك بلغة المنسوجات

يحتضن المتحف القومي للحضارة المصرية معرض «خيوط أبدية: الحياة والموت والذاكرة»، الذي يعد حواراً بـ«لغة النسيج» بين التراثين المصري والمكسيكي، من خلال الربط بين مكانة الكتان في الحضارة المصرية القديمة، ورمزية ثوب «الهوبيِل» التقليدي بولاية أواكساكا المكسيكية.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان، أمس، إن المعرض، الذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري، يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين مصر والمكسيك، وتسليط الضوء على ما يجمع البلدين من تراث إنساني وحضاري ثري، من خلال تقديم تجربة فنية وثقافية تستكشف دلالات المنسوجات والأزياء والتصوير الفوتوغرافي، باعتبارها لغة عالمية تعبر عن هوية الشعوب وذاكرتها ومعتقداتها عبر العصور.

ويضم المعرض مجموعة من المنسوجات والأزياء التقليدية المكسيكية، وفي مقدمتها ثوب «الهوبيِل»، بما يتميز به من نقوش وألوان وتقنيات نسج تعكس الهوية الثقافية للمجتمعات المحلية.