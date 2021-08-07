أول تعليق من الفنانة إيمي سمير غانم على وفاة والدتها.. صورة

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الفنانة المصرية ايمي سمير غانم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة لوالديها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنان الراحل سمير غانم، معلقة عليها بكلمات مختصرة، حيث كتبت عليها "ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا".

يذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد أعلن عبر صفحته "فيس بوك"، أن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ستقام غدا الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير، قائلا: "لا أراكم الله مكروها في عزيز، صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

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