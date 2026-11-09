دراسة حديثة: فيتامين "سي" قد يوقف السرطان قبل ظهوره

كشفت نتائج دراسة سريرية حديثة أن فيتامين "سي" (vitamin c) قد يساعد في مواجهة بعض اضطرابات الدم التي تسبق الإصابة بالسرطان، وربما يحد من تطورها إلى مراحل أكثر خطورة.

وتفتح هذه النتائج الباب أمام نهج علاجي يركز على التدخل المبكر، قبل أن تتطور الخلايا غير الطبيعية إلى سرطان يصعب علاجه، بحسب تقرير نشره موقع "Science Alert".

وأكمل فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك ومعهد "فان أندل" تجربة سريرية من المرحلة الثانية، شملت 109 مشاركين يعانون اضطرابات دموية قد تسبق الإصابة بسرطان الدم.

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة "Cancer"، أن تناول 1000 ملليغرام من فيتامين "سي" (vitamin c) يومياً عن طريق الفم ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 65% مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، وفق تحليل استكشافي استند إلى متابعة استمرت 3 سنوات.

وشملت التجربة أشخاصاً مشخصين بإحدى حالتين: "نقص الخلايا المستنسخ غير المحدد الدلالة" (CCUS)، أو أورام نقوية منخفضة الخطورة، ومنها "متلازمات خلل التنسج النقوي" (MDS). وقد تتطور هذه الاضطرابات لدى بعض المصابين إلى سرطان الدم النقوي الحاد (AML).

ولا يتوافر حالياً علاج يمنع تحول حالة CCUS إلى سرطان الدم، فيما يمكن علاج بعض حالات MDS من خلال زراعة الخلايا الجذعية، لكنها ليست خياراً مناسباً لجميع المرضى.

وتوضح اختصاصية أمراض الدم ،كايسي أوكونيل، من جامعة جنوب كاليفورنيا أن التعامل المعتاد مع هذه الحالات يعتمد غالباً على متابعة تعداد خلايا الدم بصورة دورية. وقد يكون الانتظار والمراقبة أمراً صعباً على المرضى الذين يعلمون أن حالتهم تزيد خطر إصابتهم بالسرطان، من دون وجود تدخل وقائي معتمد.

ويستند الاهتمام بفيتامين "سي" (vitamin c) إلى دوره في مساعدة إنزيم يُعرف باسم "TET2"، وهو إنزيم يشارك في تنظيم نشاط الجينات، ويساعد على حماية الخلايا من التحولات السرطانية. وقد تتراجع كفاءة هذا الإنزيم لدى المصابين باضطرابات الدم محل الدراسة.

وتفترض النظرية العلمية أن توفير كميات كافية من الفيتامين قد يدعم نشاط الإنزيم ويساعد في الحفاظ على الوظائف الطبيعية للخلايا. لكن التجربة لم تقس هذا التأثير بصورة مباشرة، ما يجعل تأكيد الآلية بحاجة إلى أبحاث إضافية.

ورصد الباحثون تطور اضطرابات دموية عدوانية عالية الخطورة لدى 5 مشاركين في مجموعة فيتامين"سي" (vitamin c، مقابل 9 في مجموعة الدواء الوهمي. كما سجلت مجموعة الفيتامين ارتفاعاً أقل في بعض المؤشرات الالتهابية، وعادت مستويات الفيتامين إلى طبيعتها لدى المشاركين الذين كانوا يعانون نقصه في بداية الدراسة.

ومع ذلك، لم يصل الفرق في تطور المرض إلى مستوى الدلالة الإحصائية، ويرجع ذلك جزئياً إلى صغر حجم العينة. كما أن انخفاض خطر الوفاة بنسبة 65% ورد في تحليل استكشافي، ولا يمثل دليلاً نهائياً على أن الفيتامين يمنع السرطان أو يطيل العمر.

ويرى الباحثون أن النتائج تستحق مزيداً من الدراسة، خصوصاً أن فيتامين "سي" (vitamin c) منخفض التكلفة وسهل الحصول عليه. لكن إثبات فائدته يتطلب تجربة سريرية أكبر من المرحلة الثالثة، لتحديد مدى تأثيره الفعلي في تطور المرض وفرص البقاء.9