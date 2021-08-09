تفاصيل مشادة أسرة دلال عبد العزيز مع مصور

المصدر: مروة سليم - دبي

وقعت مشادة بين أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز وأحد المصورين أثناء دفن الجثمان، حيث حاول تصوير مشهد دفن الفنانة الراحلة في القبر خِلسة بهاتفه المحمول، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن أحد أفراد أسرة الفنانة الراحلة لاحظ المشهد، وسارع إلى الشخص وعاتبه وطرده من داخل المدفن.

وتدخل البعض من أجل خروج المصوّر وعدم الاعتداء عليه حتى لا يتم تفاقم الموضوع.

على صعيد آخر انفعلت الفناة التونسية درة على أحد الحضور في عزاء الفنانة دلال عبد العزيز، بسبب محاولته التقاط صورة "سيلفي" معها، الأمر الذي دفعها للانفعال كونه لم يحترم العادات والتقاليد، وكذلك احترام الميت.

يذكر أنه تم نقل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في السيارة نفسها، التي نقل فيها زوجها الفنان الراحل سمير غانم منذ 80 يوماً.

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