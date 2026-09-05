نجلاء فتحي تغيب عن عزاء ابنتها الوحيدة .. ومقربون: منهارة نفسياً وتعاني من الصدمة

فوجئ المعزون الذين حضروا مراسم عزاء الراحلة ياسمين أبو النجا، التي أقيمت أول من أمس، بغياب والدتها الفنانة نجلاء فتحي، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مراسم العزاء التي أقيمت بمسجد عمر بن عبد العزيز في مصر الجديدة، حضوراً كثيفاً لكبار الفنانين، من بينهم الفنانات لبلبة وسهير رمزي ونادية الجندي ونبيلة عبيد وشهيرة وإلهام شاهين وشيرين وأروى جودة وشيرين عادل، بالإضافة لفنانين آخرين حرصوا على الحضور لمؤازرة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي في محنتها، قبل أن يفاجأوا بغيابها عن العزاء.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة لوسائل إعلام محلية أن سبب غيابها عن عزاء ابنتها الوحيدة يعود إلى صدمتها النفسية الشديدة بعد وفاة ابنتها بشكل مفاجئ، حيث لا تزال تعاني من هول الفاجعة، إلا أن المصدر نفى تماماً ما تردد عن نقل الفنانة نجلاء فتحي إلى المستشفى بسبب تدهور صحتها.

وبعد ساعات على انتهاء عزاء طليقته ياسمين سيف أبو النجا، وجه المخرج خضر محمد خضر رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب خضر عبر حسابه في فيسبوك صباح أمس الجمعة: "اللهم اربط على قلب ابنتنا زين، وألهمها الصبر والسكينة، واحفظها وقوّها، وبارك في عمرها وحياتها، واجعلها خلفاً صالحاً لأمها". وأضاف: "اللهم أعنّي على أمانتي، وقدّرني على أن أُكمل ما بدأته أنا وأمها معها، وأن أحفظ فيها كل ما زرعناه من حب وقيم وقوة وشجاعة، وأن أراها دائماً أفضل ما يمكن أن تكون".

وقدم خضر محمد خضر الشكر لكل من قدم واجب العزاء في طليقته الراحلة، كما كتب دعاء مؤثراً للراحلة ياسمين سيف أبو النجا، داعياً بالصبر لوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، ووالدها الفنان والمهندس سيف أبو النجا، وله ولابنته، ولجميع أفراد الأسرة.

وقبل ساعات من بدء العزاء، نشر عمر أبو النجا الأخ غير الشقيق للراحلة، بياناً إعلامياً أعلن من خلاله عن موعد ومكان تلقي العزاء بياسمين أبو النجا، فيما وجه في نهاية البيان مناشدة باسم الأسرة لوسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي. وجاء في البيان "نرجو من السادة الصحفيين والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي مراعاة الحد الأدنى من الاحترافية، بل الإنسانية والأخلاق، واحترام خصوصية العائلة في هذا الظرف الأليم".

وكانت ياسمين أبو النجا قد توفيت الأحد إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، ما سبب صدمة للأسرة والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنانة نجلاء فتحي انهارت خلال جنازة ابنتها الاثنين، وبدت في حالة من التأثر الشديد، بينما رافقتها حفيدتها ابنة الفقيدة ياسمين، فيما شهدت الجنازة حضوراً كثيفاً من الفنانين الذين توافدوا لوداع الراحلة.