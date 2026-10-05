أرقام من 4 خانات.. كيف تكشف حالة الطائرة لمراقبي الحركة الجوية؟

تستخدم الطائرات رموزاً مكونة من أربعة أرقام لمساعدة مراقبي الحركة الجوية على تحديد الطائرات ومتابعتها على شاشات الرادار، فيما تحمل بعض الرموز دلالات محددة ترتبط بحالات الطوارئ، وفقاً لموقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية.

وأوضحت "فلايت رادار 24" أن هذه الرموز أصبحت ضرورية مع زيادة أعداد الطائرات وازدحام الأجواء، إذ كانت الطائرات تظهر في بداية استخدام الرادار كنقاط مجهولة على شاشات مراقبة الحركة الجوية، ما جعل التمييز بينها أكثر صعوبة.

ويشير الرمز 7500 إلى "التدخل غير المشروع"، ويستخدم للإبلاغ عن تعرض الطائرة للاختطاف. وتكمن أهمية هذا الرمز في أنه يتيح للطيارين إرسال إشارة إلى مراقبة الحركة الجوية بشأن الوضع على متن الطائرة من دون الحاجة إلى شرح الحالة عبر الاتصال الصوتي، وهو أمر قد يكون مهماً في مثل هذه الظروف.

أما الرمز 7600 فيرتبط بمشكلة مختلفة، إذ يشير إلى "فقدان الاتصال الصوتي" مع مراقبي الحركة الجوية. وقد تكون الطائرة في وضع يستطيع فيه الطيار سماع تعليمات المراقبين لكنه غير قادر على الرد، أو قد لا يتمكن الطاقم من سماع الاتصالات أو التحدث مع المراقبين.

وفي حال حدوث فقدان الاتصال بالقرب من المطار، توجد وسيلة أخرى للتواصل مع الطائرة، تتمثل في الإشارات الصادرة من برج المراقبة. ويستخدم مراقبو الحركة الجوية لهذا الغرض جهازاً ضوئياً، وتختلف دلالة الإشارة بحسب ما إذا كانت الطائرة موجودة في الجو أو على الأرض.

أما الرمز 7700 فهو الأكثر ارتباطاً بمفهوم "الطوارئ العامة"، إذ يستخدم للإشارة إلى وجود حالة طارئة على متن الطائرة. وقد يقوم الطيار بتغيير الرمز المخصص للرحلة إلى 7700 لإبلاغ مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة طارئة.

وفي بعض الحالات، يمكن لمراقبة الحركة الجوية أن تطلب من الطائرة استخدام الرمز 7700 بعد التواصل معها، بحيث تتمكن الجهات المختصة من التعرف إليها بسهولة ومنحها الأولوية في التعامل مع الحالة. كما يؤدي استخدام هذا الرمز إلى تنبيه وحدات مراقبة الحركة الجوية الموجودة في المناطق المحيطة إلى وجود حالة طارئة مرتبطة بالرحلة.

وتوضح هذه الرموز كيف يمكن لرقم مكون من أربع خانات أن يحمل معلومات مهمة بالنسبة إلى مراقبة الحركة الجوية، خصوصاً عندما يتعذر على الطاقم تقديم شرح مفصل عبر الاتصال الصوتي أو عندما تحتاج الجهات المختصة إلى التعرف سريعاً إلى طبيعة الموقف.

ويؤكد «فلايت رادار 24» أن رموز الطائرات تمثل جزءاً مهماً من إدارة الحركة الجوية، لأنها تساعد على تنظيم حركة الطائرات وتمييزها على شاشات المراقبة، بينما توفر الرموز الخاصة وسيلة سريعة للإشارة إلى حالات قد تتطلب اهتماماً فورياً من مراقبي الحركة الجوية والجهات المعنية.