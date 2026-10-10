حارس الظفرة بعد الخسارة أمام الوحدة: كل مشكلة لها حل

أكد حارس مرمى الظفرة، عيسى الهوتي، قدرة فريقه على تجاوز مرحلة تراجع النتائج، وتصحيح مساره في المباريات المقبلة، مشدداً على أن الخسارة جزء من كرة القدم، وأن الأهم هو معرفة كيفية النهوض واستعادة التوازن، وذلك عقب خسارة فريقه أمام الوحدة 0-2، ضمن الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وقال الهوتي، في تصريحات صحافية: «قد تخسر في كرة القدم، وقد يمر الفريق أو اللاعب بفترة تراجع، لكن المهم أن تعرف كيف تتجاوز هذه المرحلة».

وحول أسباب تراجع النتائج، أوضح الهوتي أن الجوانب الفنية تبقى من اختصاص الجهاز الفني، مؤكداً أن جميع أفراد الفريق يقومون بواجباتهم، وقال: «الجميع يقوم بواجبه، ولا أحد مقصر، سواء اللاعبون أو الجهازان الفني والإداري، لكننا نحتاج إلى مزيد من التوفيق والعمل».

وأضاف: «عندما تكون النتائج سلبية، فمن الطبيعي أن تعمل أكثر، وكل مشكلة لها حل. هناك أخطاء نتحمل جزءاً كبيراً من مسؤوليتها، لكننا لانزال في بداية المشوار، ولدينا القدرة على تصحيح المسار، فالموسم طويل، ويمتد لثمانية أشهر».

وشدد حارس الظفرة على ضرورة التركيز على المواجهة المقبلة أمام يونايتد في دوري المحترفين.