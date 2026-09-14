إيفيتش يوجه رسالة للاعبي العين قبل لقاء بطل السعودية

أكد مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، احترامه الكبير لفريق النصر السعودي، مشدداً في الوقت نفسه على ثقته بقدرات «الزعيم» ورغبته في حصد النقاط الثلاث، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، غداً، في افتتاح مشوارهما بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إيفيتش في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «إنها مباراة ضمن منافسة جديدة لنا هذا العام، بالطبع هي مباراة مهمة، شأنها شأن أي مباراة أخرى، نحن نعرف الخصم جيداً؛ نعلم أننا نواجه فريقاً قوياً وصلباً للغاية، وفريقاً متميزاً وبطلاً للدوري السعودي، نحن نحترمهم، لكننا نثق بأنفسنا أيضاً، وهدفنا دائماً هو حصد النقاط الثلاث».

وأوضح أن المباراة تمثل بداية جديدة له مع العين في البطولة القارية، لكنها ليست التجربة الأولى للنادي ولا للاعبيه، وقال: «نعم مباراتي الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، لكنها ليست الأولى للنادي أو لهؤلاء اللاعبين، فقد قدموا أداءً رائعاً قبل عامين أو ثلاثة، وكانوا أبطالاً».

وأضاف: «أنا أدرك تماماً طبيعة النادي الذي نمثله؛ فالمبدأ الأول هو أنه عندما تدخل المنافسة، يجب أن تكون مستعداً للقتال من أجل الفوز بالألقاب. هذا هو نهجنا وهذا هو هدفنا، إنها حقيقة يدركها الجميع هنا، من مدربين ولاعبين وكافة الأطراف، منذ لحظة انضمامهم إلى النادي».

وتابع المدرب الصربي: «ليس من السهل ارتداء قميص الفريق أو التواجد على دكة البدلاء أو خوض غمار المنافسة، لكنها بالطبع تجربة إيجابية وجديدة بالنسبة لي».

وأعرب إيفيتش عن ثقته بالعمل الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية، وقال: «أشعر بالثقة بفضل الطريقة التي يعمل بها معي هؤلاء الرجال؛ فالعمل الذي أنجزوه حتى الآن يمنحني ثقة كبيرة، وعندما أتحدث عن الثقة، فأنا أعني إيماني العميق بالعمل الذي نقوم به».

وأضاف: «تتمثل مهمة المدرب في محاولة استخراج أقصى ما لدى الفريق والتشكيلة في كل يوم، وفي كل مباراة، وفي كل حصة تدريبية، وأعتقد أنهم قدموا أداءً رائعاً حتى الآن. بالطبع، إنها منافسة جديدة بالنسبة لنا، لكن أهدافنا فيها لا تختلف عن أهدافنا في المسابقات المحلية».

وبخصوص الغيابات في صفوف العين، أوضح إيفيتش أن الفريق سيفتقد جهود أكثر من لاعب، وقال: «لدينا لاعب واحد سيغيب بالتأكيد، وهو مارسيل راتنيك، وبالنسبة للبقية، ربما هناك لاعب أو اثنان نحتاج إلى التشاور مع الطبيب بشأنهما اليوم لمعرفة وضعهما ومدى جاهزيتهما».

وعن مدى تأثير نتائج العين في دوري المحترفين على مشواره القاري، قال إيفيتش: «نحن في بداية بطولة الدوري، وخضنا خمس مباريات في الدوري، يمكننا القول إننا راضون عن النقاط التي حصدناها، رغم أن النتائج كان من الممكن أن تكون أفضل أو أسوأ في بعض المباريات».

وأوضح: «لقد سجلنا أهدافاً في اللحظات الأخيرة، كما حدث في المباراة الأولى، لكن الأداء العام يسير الآن في الاتجاه الصحيح، بالطبع، مباراة الغد مختلفة تماماً؛ فهي بطولة مختلفة ومنافس مختلف».