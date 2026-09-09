العين على بُعد هدف من حاجز الـ 500.. والوصل يطارد رقماً تاريخياً

تزخر الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، المقررة غداً وبعد غد، بأرقام لافتة ترسم ملامح مبارياتها السبع، وتمنح المواجهات أبعاداً إضافية، ويطمح الجزيرة المتصدر إلى مواصلة انطلاقته المثالية، ويقف العين على بُعد هدف واحد من حاجز الـ500 على أرضه، فيما يطارد الوصل رقماً تاريخياً خارج ملعبه، وبين سلاسل إيجابية يسعى أصحابها إلى تمديدها، وأخرى سلبية تتطلع فِرَق إلى كسرها، تلوح محطات لافتة في أفق الجولة.

55 هدفاً

سجل العين 499 هدفاً على أرضه في دوري المحترفين، من دون احتساب موسم 2019-2020 الملغى، ويحتاج «الزعيم» إلى هدف واحد أمام الوصل لبلوغ الهدف رقم 500 على ملعبه في المسابقة، وإضافة محطة تاريخية جديدة إلى سجله.

11 بطاقة حمراء

تحمل مواجهات خورفكان وبني ياس رقماً قياسياً لافتاً، حيث شهدت المواجهات الـ12 التي جمعت بينهما في الدوري إشهار 11 بطاقة حمراء، بواقع ست بطاقات لبني ياس، وخمس لخورفكان، في رقم يعكس حدة اللقاءات بين الطرفين.

45 هدفاً في 12 مواجهة

سجل عجمان وكلباء 45 هدفاً في آخر 12 مواجهة بينهما بدوري المحترفين، من أصل 18 مباراة جمعتهما، بواقع 23 هدفاً لعجمان، و22 لكلباء، وبمعدل 3.8 أهداف في المباراة، ما يبرز الطابع الهجومي لمواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة.

6 سنوات

خسر شباب الأهلي أمام الجزيرة (1-3) في الجولة الماضية، لكنه لم يتعرض لخسارتين متتاليتين في دوري المحترفين منذ ست سنوات، وتحديداً منذ موسم 2020-2021، ما يمنحه فرصة لاستعادة توازنه سريعاً، وتفادي السيناريو الغائب.

3 أهداف رأسية

يتصدر يونايتد، الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، فِرَق البطولة هذا الموسم في تسجيل الأهداف بالرأس، بعدما أحرز ثلاثة أهداف بهذه الطريقة، في بداية لافتة للفريق في المسابقة.

5 انتصارات

حقق الجزيرة، للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين، الفوز في أول أربع مباريات من الموسم، كما لم يخسر في آخر خمس مباريات بالبطولة ضمن سلسلة بدأت الموسم الماضي، ويطمح «فخر أبوظبي» إلى انتصار سادس توالياً، وهو إنجاز لم يحققه منذ نوفمبر وديسمبر 2020، في الموسم الذي تُوِّج خلاله بلقب الدوري.

69 هدفاً

يُعدّ الجزيرة أكثر الفِرَق تسجيلاً في شباك النصر بدوري المحترفين، بعدما أحرز 69 هدفاً في 34 مواجهة أمام «العميد»، ليتصدر هذه القائمة بفارق أربعة أهداف عن العين، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 65 هدفاً، ويأتي شباب الأهلي ثالثاً بـ62 هدفاً، فيما يحل الوحدة رابعاً برصيد 60 هدفاً.

4 انتصارات خارجية

فاز الوصل في آخر أربع مباريات خارج أرضه بدوري المحترفين، ضمن سلسلة بدأت الموسم الماضي، ولم يحقق الفريق سلسلة أطول سوى مرة واحدة، عندما سجل سبعة انتصارات متتالية خارج ملعبه بين ديسمبر 2023 ومايو 2024.

15 خسارة

يدخل حتا مواجهة الظفرة من دون فوز في آخر 15 مباراة خاضها على أرضه بدوري المحترفين، إذ تعادل في أربع وخسر 11، وفي المقابل لم يتذوق الظفرة طعم الانتصار في آخر تسع مباريات خارج ملعبه في المسابقة، مكتفياً بأربعة تعادلات مقابل خمس خسائر.

بصمة بـ 5 أهداف

أسهم لاعب الشارقة، كايو لوكاس، في خمسة من آخر 11 هدفاً سجلها «الملك» في مرمى الوحدة بدوري المحترفين، إذ أحرز هدفاً وصنع أربعة، فيما يتصدر سبستيان تيغالي قائمة هدّافي مواجهات الفريقين برصيد 16 هدفاً.