مدرب السعودية: حافظنا على معاييرنا.. واستحققنا الفوز على العراق

أشاد مدرب المنتخب السعودي اليوناني جورجوس دونيس، بأداء لاعبيه عقب الفوز على العراق بهدفين نظيفين، وحسم صدارة المجموعة الأولى في كاس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» بالعلامة الكاملة، مؤكداً أن المنتخب يواصل التطور خطوة بخطوة.

وقال دونيس عقب المباراة: «أهنئ لاعبي فريقي، بالنسبة لنا، الأولوية هي أن نواصل العمل خطوة بخطوة، ونحافظ على معاييرنا، وفي كل مرة نحاول أن نتطور وننمو، سواء على مستوى أسلوب اللعب أو العقلية».

وأضاف: «أعتقد أن اللاعبين كانوا منضبطين جداً، وبذلوا جهداً كبيراً وركضوا كثيراً، وفي الشوط الثاني قدمنا كرة قدم جيدة، وتحركنا بشكل أفضل، وصنعنا الكثير من الفرص، وكنا نستحق الفوز».

وأكد المدرب اليوناني أن تركيز المنتخب السعودي تحول الآن إلى الدور نصف النهائي، وقال: «الخطوة المقبلة هي نصف النهائي، وعلينا أن نستعد جيداً لهذه المباراة».

ووجه دونيس في ختام حديثه الشكر إلى الجماهير السعودية، مشيداً بالأجواء التي صاحبت المباراة، وقال: «أوجه التهنئة مرة أخرى إلى جماهيرنا. كانت الأجواء رائعة جداً، ومن الجميل جداً أن نلعب في هذا الملعب وسط هذه الأجواء. شكراً جزيلاً لكم».