عودة البطل ومعاناة الوصيف ترسمان ملامح كأس المحترفين

شهدت الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، التي اختتمت أول من أمس، مشاهد لافتة، تصدّرها تراجع المعدل التهديفي، وعودة الوحدة، حامل اللقب، إلى طريق الانتصارات، واستمرار معاناة العين، وصيف النسخة الماضية، إلى جانب تقاسم عجمان والوصل صدارة الترتيب، وتألق الجزيرة دفاعياً، في وقت واصل فيه خورفكان نتائجه السلبية على ملعبه.

تراجع تهديفي

انخفض المعدل التهديفي في الجولة الثالثة، التي شهدت تسجيل 18 هدفاً، مقارنة بـ26 هدفاً في الجولة الأولى، و25 هدفاً في الجولة الثانية، ليكون عدد الأهداف الأقل منذ انطلاق منافسات البطولة. ويعكس هذا التراجع اختلافاً في طبيعة المواجهات، التي شهدت نتائج متقاربة ومنافسة أكبر على حصد النقاط.

عودة البطل

استعاد الوحدة، حامل اللقب، توازنه بتحقيق فوزه الأول في البطولة، بعدما تغلب على الظفرة بهدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط عقب خسارته أمام الجزيرة وبني ياس في الجولتين الأولى والثانية، وأسهم الانتصار في تقدم «العنابي» من المركز الأخير إلى التاسع، ليبدأ تصحيح مساره في المنافسة على اللقب.

معاناة الوصيف

واصل العين، وصيف النسخة الماضية، بدايته المتعثرة بعدما اكتفى بالتعادل مع كلباء، ليحصد نقطته الأولى بعد ثلاث جولات، ويظل في المركز الـ11، ويضع هذا التعثر «الزعيم» أمام ضرورة استعادة نتائجه سريعاً، في ظل حاجته إلى جمع النقاط وتحسين موقعه في جدول الترتيب خصوصاً أن الفريق كان قد بلغ النهائي في النسخة الماضية.

صدارة متوقعة

يجلس عجمان في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط «علامة كاملة» بالتساوي مع الوصل، ولا تبدو هذه الصدارة غير متوقعة حيث يقدم «الفريق موسماً استثنائياً مترجماً تألق وانسجام لاعبيه إلى نتائج إيجابية، كما يحتل المركز التاسع في ترتيب دوري المحترفين برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الشارقة صاحب المركز الخامس.

صيام تهديفي

غاب مهاجم الشارقة التوغولي لابا كودجو، عن التسجيل مجدداً، وذلك في مواجهة الجزيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما، وخاض لابا ست مباريات مع الشارقة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، ليستمر غياب تأثير اللاعب الذي كان ترك بصمة هجومية مع العين قبل انتقاله إلى صفوف «الملك».

عقدة 17 عاماً

حقق عجمان فوزاً مهماً على بني ياس بهدف دون رد، أنهى به انتظاراً امتد منذ عام 2009 لتحقيق الفوز على «السماوي» في كأس الرابطة، وجاء الانتصار بعد خمس مواجهات سابقة بين الفريقين في البطولة، انتهت ثلاث منها بالتعادل مقابل خسارتين لعجمان، ليكسر الفريق بذلك سلسلة النتائج السلبية أمام منافسه.

شباك نظيفة

واصل الجزيرة صلابته الدفاعية، بعدما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً، محققاً رقماً غير مسبوق له في تاريخ مشاركاته في كأس الرابطة، ويعود آخر هدف استقبله الفريق إلى ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية، عندما خسر أمام الوحدة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز إياباً بهدف، ثم يتغلب في النسخة الحالية على الوحدة بهدف، وعلى خورفكان بهدفين، قبل تعادله السلبي مع الشارقة.

أرديلا يتلألأ

واصل لاعب النصر كيفن أرديلا حضوره المؤثر في كأس الرابطة، بعدما أسهم في سبعة أهداف خلال ثماني مباريات، بواقع أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، وجاءت مساهمته الأخيرة بتسجيله هدفين في فوز النصر على حتا بنتيجة 4-1، بعدما اكتفى بمساهمة تهديفية واحدة في مبارياته الست الأولى بالبطولة.

عقدة الأرض

امتدت معاناة خورفكان على أرضه في كأس الرابطة، بعدما خسر أمام الوصل، ليرتفع عدد مبارياته المتتالية من دون فوز على ملعبه إلى 11 مباراة، توزعت بين أربعة تعادلات وسبع خسائر، وتضع هذه السلسلة الفريق أمام تحدٍّ واضح لاستعادة نتائجه الإيجابية أمام جماهيره خلال الجولات المقبلة.