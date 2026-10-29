13 تسديدة و414 تمريرة.. سلاحا الجزيرة في قلب تأخره أمام المحرق

ساعدت دقة التمرير وكثرة التسديدات فريق الجزيرة على قلب تأخره بهدفين إلى فوز برباعية (4-2) على ضيفه المحرق البحريني، في المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا2 لكرة القدم.

وكان الجزيرة تأخر بهدفين سجلهما عبدالوهاب المالود في الدقيقتين (3) و(33)، قبل أن يغيّر مسار المباراة في الشوط الثاني، حين قلّص مالكوم الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة (52)، ثم أدرك اللاعب نفس التعادل بعد أربع دقائق، فيما سجل برونو دي أوليفيرا هدف التقدم في الدقيقة 68، قبل أن يختتم مالكوم الرباعية في الدقيقة (72).

وبحسب الإحصاءات الرسمية للمباراة، فقد سدد الجزيرة 13 كرة مقابل تسع تسديدات للمحرق، ووصلت سبع من محاولاته إلى المرمى، مقارنة بأربع للفريق البحريني، ما يعكس تفوق أصحاب الأرض في عدد المحاولات ودقتها.

وظهر الفارق بصورة أوضح في التسديدات من داخل منطقة الجزاء، إذ سدد الجزيرة ثماني كرات من داخلها، مقابل أربع للمحرق، كما حصل على سبع ركلات ركنية، مقابل ثلاث للضيوف، في مؤشرات تعكس تكرار وصوله إلى المناطق الهجومية، وزيادة الضغط على دفاع المنافس.

وامتد تفوق الجزيرة إلى الاستحواذ والتمرير، بعدما بلغت نسبة استحواذه على الكرة 55.3%، مقابل 44.7% للمحرق، وأكمل لاعبوه 414 تمريرة، مقارنة بـ335 للفريق البحريني.

وسجل الجزيرة دقة تمرير بلغت 84.8%، مقابل 78.5% للمحرق، كما تفوق في دقة التمرير داخل نصف ملعب المنافس بنسبة 70.8%، مقابل 56.4%، وتبرز هذه الأرقام قدرة الجزيرة على تداول الكرة بدقة أكبر، والوصول إلى مرمى المحرق بوتيرة أعلى.

وبرز دور مالكوم دي أوليفيرا، في حسم النتيجة بأداء مثالي ليمنح الجزيرة النقاط الثلاث كاملة التي رفعت رصيد الفريق إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمّد رصيد المحرق عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.