قمة العين والنصر.. الأضواء على رونالدو ورحيمي

يتطلع العين إلى استعادة أمجاده القارية والمنافسة على اللقب الثالث في تاريخه، عندما يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم باختبار من العيار الثقيل أمام ضيفه النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

ويخوض «الزعيم» المواجهة بطموحات كبيرة، مستنداً إلى تاريخه القاري الحافل، بعدما توج باللقب عامي 2003 و2024، وحل وصيفاً في نسختي 2005 و2016، في وقت يأمل فيه أن تكون مواجهة النصر بداية مختلفة عن مشاركته المخيبة في النسخة الماضية.

ويتطلع «البنفسجي» إلى نقل تفوقه المحلي إلى الساحة الآسيوية، وإظهار شخصية البطل الذي توج باللقب القاري في 2024، بعدما قدم خلال تلك النسخة مستويات لافتة قادته إلى منصة التتويج على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني.

وظهر ممثل الإمارات في وضعية جيدة قبل القمة الخليجية الآسيوية، بعد خوضه خمس مباريات في دوري المحترفين، منحته تحضيراً مناسباً للمواجهة، ورفع من درجة الانسجام بين عناصره، خصوصاً في ظل التغييرات التي شهدتها قائمته، خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

ويدخل صاحب الأرض اللقاء بمعنويات مرتفعة، مدعوماً بسلسلة من 38 مباراة متتالية من دون خسارة في الدوري، وهو ما يعزز ثقته بنفسه قبل خوض الاختبار القاري الصعب، ويمنح لاعبيه دفعة معنوية مهمة أمام أحد أبرز أندية القارة.

ويسعى العين في الوقت ذاته إلى تجاوز آثار مشاركته المخيبة في نسخة 2025، حين أنهى مرحلة الدوري في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، بعد ست هزائم وتعادلين، في أسوأ مشاركة قارية للفريق.

وتحمل مواجهة اليوم ذكريات متناقضة للفريقين، إذ سبق للعين أن تغلب على النصر بهدف نظيف في استاد هزاع بن زايد، خلال مشواره نحو التتويج بلقب 2024، قبل أن يرد الفريق السعودي بقوة في نسخة 2025، ويفوز 5-1 في الرياض.

ويملك العين مجموعة من الأوراق الرابحة، يتقدمها المهاجم الدولي المغربي سفيان رحيمي، الذي يعرف طريق الشباك جيداً في البطولات القارية، بعدما توج هدافاً لدوري أبطال آسيا في نسخة 2024 التي أحرز فيها الفريق اللقب، كما نال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويعول الجهاز الفني، بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، على سرعة رحيمي وتحركاته خلف المدافعين، كما ينتظر أن يؤدي صانع الألعاب كاكو دوراً محورياً في بناء الهجمات وربط الخطوط.

ويفتقد العين خدمات مدافعه مارسيل راتنيك، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام اتحاد كلباء في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

في المقابل، يدخل النصر المباراة بعدما حقق بداية قوية في الدوري السعودي، قبل أن تتراجع نتائجه خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، التي جمع خلالها أربع نقاط فقط، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويعرف النصر أن مواجهة العين على استاد هزاع بن زايد لن تكون سهلة، خصوصاً أن صاحب الأرض يدخل اللقاء مدعوماً بجماهيره ورغبته في استعادة حضوره القاري، وهو ما يفرض على الفريق السعودي التعامل بحذر مع الدقائق الأولى.