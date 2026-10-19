نصف أندية الدوري في سباق الصدارة.. والبدلاء والإصابات يُغيّران الحسابات

كشفت الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم عن مشاهد أظهرت تقلّص الفوارق بين فِرَق المقدمة، وأهمية الفاعلية الهجومية، ومرونة المدربين في التعامل مع المتغيّرات، ودور البدلاء في قلب الموازين، إلى جانب تأثير الإصابات وفقدان التركيز في اللحظات المفصلية.

وأظهرت المواجهات أن السيطرة على الكرة لا تضمن التفوق، وأن تفاصيل صغيرة، كتوقيت التسجيل والاستجابة للظروف الطارئة، قد تحسم مصير النقاط.

«الإمارات اليوم» ترصد تالياً أبرز ثمانية مشاهد من الجولة السادسة.

التنافسية تقلّص الفوارق

فرضت ستة أندية، تُمثّل نحو نصف فِرَق الدوري، حضورها في سباق الصدارة بعد ست جولات، إذ لا يفصل الجزيرة المتصدر برصيد 14 نقطة عن الشارقة السادس سوى نقطتين، ويمنح هذا التقارب نتائج المواجهات المباشرة وزناً أكبر، إذ قد يؤدي التعثر فيها إلى تبدّل مراكز أندية عدة، ما يجعل المحافظة على نسق النتائج عاملاً حاسماً في سباق القمة.

الاستحواذ لا يصنع الفوز

جسّدت مباراة الظفرة ويونايتد الفارق بين السيطرة على الكرة والقدرة على ترجمتها إلى أهداف، فعلى الرغم من استحواذ يونايتد بنسبة 71.9% وتسديده 20 مرة، فإنه خسر بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما حوّل الظفرة خمساً من تسديداته الـ11 إلى أهداف، وتؤكد هذه الأرقام أن قيمة الاستحواذ ترتبط بما ينتج عنها من فرص واضحة وقرارات هجومية مؤثرة.

البدلاء يقلبون الموازين

أبرزت مواجهة عجمان والشارقة أهمية امتلاك خيارات تضيف السرعة والحيوية وتغيّر إيقاع اللعب، خصوصاً حين يعجز التشكيل الأساسي عن إحداث التأثير المطلوب، فقد أسهمت تبديلات مدرب «الملك»، خوسيه مورايس، في تحويل التأخر بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن ذلك لم يُعفِ المدرب من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب عدم إشراك هؤلاء اللاعبين منذ البداية لحسم اللقاء، وتجنب تعقيد الحسابات.

الإصابات أربكت الحسابات

أثّرت إصابات أربعة لاعبين في صفوف كلباء أمام الجزيرة في قدرة المدرب فيكتور سانشيز على حماية التقدم ومواصلة الضغط، بعدما استنفد تبديلاته الخمسة بحلول الدقيقة 58، بسبب ثلاثة تغييرات اضطرارية. ثم اضطر إلى إكمال اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 73، عقب إصابة إبراهيم سيسيه، وأظهرت المواجهة أن المرونة التكتيكية تشمل إعادة توزيع الأدوار، وتعديل شكل الفريق استجابةً للمتغيّرات المفاجئة، وليس فقط الالتزام بالخطة الموضوعة قبل المباراة، خصوصاً أمام منافس قادر على مواصلة الضغط حتى الدقائق الأخيرة.

أخطاء البداية

تكرر افتقاد الجزيرة، متصدر الترتيب، التركيز في الدقائق الأولى، في مفارقة إحصائية لافتة، إذ استقبل هدفين في التوقيت نفسه، عند الدقيقة 1:27، أمام شباب الأهلي وكلباء، وأظهر ذلك أهمية الاستجابة الذهنية للأحداث المفصلية، خصوصاً بعد استقبال هدف مبكر، إذ كان يتعيّن على الفريق الحفاظ على تنظيمه أمام كلباء، وتجنب الاستعجال الذي كلّفه استقبال هدف ثانٍ في الدقيقة الثامنة.

إدارة التقدم تحسم المواجهات

استثمر الوصل توقيتين مؤثرين للتسجيل أمام بني ياس، عبر مهدي طارمي في الدقيقة 11، وكاميرون بويرتاس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم حافظ على تقدمه ليفوز بهدفين من دون مقابل، وفي المقابل تقدم عجمان على الشارقة بوساطة فيكتور هنريقو في الدقيقة 11، لكنه عجز عن حماية النتيجة أمام ضغط منافسه في الشوط الثاني، وأكدت المواجهتان أن إدارة التقدم تتطلب التوازن بين حماية المرمى ومواصلة تهديد المنافس.

35 يوماً تعيد ضبط النصر

عادت منافسات الدوري بعد توقف دام 35 يوماً، وسط تفاوت في استعداد الفِرَق وجاهزيتها، وحقق النصر الفوز على حتا بهدفين من دون مقابل، وأشار لاعب النصر أجدين هروستيتش إلى أن فترة التوقف منحت فريقه فرصة أفضل للإعداد واستعادة الإيقاع، ويعكس الفوز استفادة النصر من ظروف الإعداد.

التواصل الفعّال يُعزّز الثقة

قدّم مهاجم الظفرة سوري كابا مثالاً للتواصل الفعّال بين اللاعب والمدرب، مؤكداً أن تحدث المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالفرنسية سهّل التفاهم بينهما ومنحه ثقة أكبر، وأن أفكاره الفنية الجديدة تناسب إمكانات الفريق. وجاء حديثه في تصريحات صحافية عقب مواجهة يونايتد، التي سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً آخر، وحصل على ركلة جزاء، مسهماً بصورة مباشرة في الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف.