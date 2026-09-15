خالد عيسى يحتفل بعيد ميلاده الـ37 بشباك نظيفة أمام رونالدو

احتفل حارس مرمى العين، الدولي خالد عيسى، بعيد ميلاده الـ37 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة «الزعيم» وضيفه النصر السعودي، التي انتهت بفوز العين برباعية نظيفة، مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وقدم خالد عيسى مباراة مميزة على مدار شوطي اللقاء، وظهر بثبات كبير في التعامل مع محاولات النصر، كما تدخل في أكثر من مناسبة في الوقت المناسب، ليحافظ على شباكه نظيفة ويمنح فريقه الأمان المطلوب للحفاظ على تقدمه وتحقيق انتصار عريض أمام أحد أبرز الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب القاري.

وصادف يوم 15 سبتمبر عيد ميلاد خالد عيسى، الذي وُلد في عام 1989، ليحتفل بالمناسبة على أرض الملعب، وسط جماهير العين، وبانتصار مهم على النصر، وخروج بشباك نظيفة أمام رونالدو ورفاقه.

ونجح الحارس المخضرم في التعامل مع تحركات هجوم النصر، بقيادة رونالدو، الذي لم يتمكن من تشكيل خطورة واضحة على مرمى العين، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد من لاعبي «الزعيم»، والتألق اللافت لخالد عيسى بين الخشبات الثلاث.

ويُعد خالد عيسى من أبرز حراس المرمى في تاريخ نادي العين، بعدما لعب دوراً مؤثراً في العديد من إنجازات الفريق، وشارك في مناسبات محلية وقارية مهمة، من بينها مشوار التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2024.

وأضاف الحارس الدولي مواجهة النصر إلى قائمة مبارياته المميزة، بعدما خرج بشباك نظيفة أمام فريق يضم أسماء هجومية بارزة، ليجمع بين الاحتفال الشخصي والانتصار الجماعي في ليلة استثنائية لجماهير «الزعيم».