العين يعود من البصرة منتشياً.. ويستعد لمواجهة القمة مع شباب الأهلي

عادت بعثة فريق العين إلى الدولة، صباح أمس، قادمةً من مدينة البصرة العراقية، بعدما سجل الفريق فوزاً عريضاً أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن المقرر أن يستأنف العين تدريباته، اليوم، استعداداً لمواجهة القمة التي تجمعه مع شباب الأهلي، السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وكشف الفوز العريض الذي حققه العين أمام القوة الجوية عن وجهين مختلفين في أداء «الزعيم»، بين فاعلية هجومية لافتة خلال الشوط الأول، وملاحظات فنية تتعلق بفقدان التركيز، والتمريرات الخاطئة، والقرارات غير الموفقة في الحصة الثانية.

وفرض العين أفضليته مبكراً، وسجل أهدافه الأربعة في الشوط الأول، مستفيداً من فاعليته في استثمار الفرص، وكثرة الأخطاء الدفاعية في صفوف أصحاب الأرض، لكن صورة المباراة، وفق تقييم المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، اختلفت بعد الاستراحة، رغم تأكيده أن فريقه حافظ على السيطرة.

وأبدى إيفيتش رضاه عن أداء الفريق في الشوط الأول، وتحفظه على ما قدمه في الثاني، وقال في تصريحات صحافية: «لعبنا كرة قدم جيدة في أول 45 دقيقة، وصنعنا الكثير من الفرص، وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف إضافية»، وتابع: «سيطرنا على المباراة في الشوط الثاني، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء وتسببنا في مشكلات لأنفسنا، يجب أن نحافظ على تركيزنا بنسبة 100% منذ البداية حتى النهاية، لكننا مررنا بلحظات فقدنا فيها التركيز والثقة، وسمحنا للمنافس بتسجيل هدف، والحصول على ركلة جزاء أهدرها، وصناعة فرصتين أو ثلاث من دون مبرر».

وحدد المدرب جانباً من هذه المشكلات، قائلاً: «نمر أحياناً بلحظات نتسبب فيها بمشكلات لأنفسنا، إذ نفقد الثقة بسبب بعض التمريرات الخاطئة، والقرارات غير الموفقة، وهذه الأمور تخلق لنا مشكلات أثناء المباريات، ونريد تجنبها».

وشدد إيفيتش على ضرورة الحفاظ على الانضباط الذهني طوال المباراة، وعدم السماح للتقدم الكبير في النتيجة بالتأثير في تركيز اللاعبين، مضيفاً: «أحاول دائماً الحفاظ على تركيز اللاعبين، وأتحدث معهم عن ضرورة الاستعداد من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، والتعامل باحترافية، فهم لاعبون محترفون بالطبع».