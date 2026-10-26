علامة كاملة" في "آسيا".. العين يقهر تراكتور الإيراني

صالح العين جماهيره بعد خسارتين محليتين متتاليتين، بعدما تغلب على ضيفه تراكتور الإيراني 2-1، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، ليحصد «الزعيم» انتصاره الثالث توالياً ويحافظ على صدارة مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة، في حضور 7188 متفرجاً، وفقاً لما أعلنه المذيع الداخلي للملعب.

ورفع العين رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، ليواصل انطلاقته القوية في البطولة القارية، فيما تجمد رصيد تراكتور عند نقطة واحدة، ليتراجع إلى المركز الثالث عشر في ترتيب المجموعة.

وخاض «الزعيم» المواجهة في غياب نجمه الدولي المغربي سفيان رحيمي، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة، ما فرض على الفريق البحث عن حلول هجومية بديلة لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.

ومنح المدافع المصري رامي ربيعة العين التقدم في الدقيقة 21، بعدما استقبل تمريرة من زميله المدافع رافائيل رودريغيز، وهيأ الكرة لنفسه قبل أن يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الشباك، رغم محاولة حارس تراكتور بارسا جعفري التصدي لها.

وفي الشوط الثاني، نجح الفريق الإيراني في إدراك التعادل عند الدقيقة 55، عبر تيبور هاليلوفيتش، الذي أطلق تسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس خالد عيسى، الذي لم يتمكن من الوصول إليها.

ولم يستسلم العين بعد هدف التعادل، وواصل محاولاته لاستعادة التقدم، حتى نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70، عندما استغل حسين رحيمي عرضية زميله يحيى بن خالق، وأسكن الكرة الشباك بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، ليمنح «الزعيم» ثلاث نقاط ثمينة عزز بها موقعه في صدارة المجموعة.