كابا: التواصل بـ «الفرنسية» مع كارتيرون وراء تألقي أمام يونايتد

أكد مهاجم الظفرة، الغيني سوري كابا، أن التواصل باللغة الفرنسية مع المدرب الجديد، الفرنسي باتريس كارتيرون، عزز ثقته وسهّل التفاهم بينهما وقاده للتألق أمام المرمى، معرباً عن سعادته بالأفكار التي قدمها الجهاز الفني، والتي يرى أنها تتناسب بصورة أكبر مع إمكانات الفريق.

وتألق كابا في الفوز الكبير الذي حققه الظفرة على يونايتد 5-1، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين، بعدما سجل هدفين وصنع آخر، وأسهم في حصول فريقه على ركلة جزاء.

وقال كابا في تصريحات صحافية عقب المباراة: «المدرب الجديد أضاف شيئاً مختلفاً وقدم أفكاره الخاصة، وأعتقد أنها تناسب الفريق بصورة أكبر، ما يساعدنا على إظهار إمكاناتنا».

وأضاف: «بالنسبة لي شخصياً، فإن تحدثه باللغة الفرنسية يجعل التواصل بيننا أسهل ويمنحني ثقة أكبر، ونحن سعداء بما تحقق».

وشدد مهاجم الظفرة على أن التغيير الفني لا يعني أن المدرب السابق، الكرواتي آلان هورفات، كان يعمل بصورة سيئة، موضحاً أن كرة القدم قد تتأثر أحياناً بعوامل الحظ.

وقال: «كنت أحاول التسجيل في المباريات السابقة، لكن الكرة لم تكن تدخل المرمى، وفي هذه المباراة ظهرت نتيجة العمل الذي كنت أقوم به».

وأعرب كابا عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن الأهم بالنسبة إليه هو نجاح الفريق وحصد النقاط الثلاث، إلى جانب الدعم الذي وجده من زملائه ومجلس الإدارة، الذي واصل منحه الثقة والإيمان بقدرات اللاعبين.

وقدم الظفرة واحدة من أبرز مبارياته هجومياً هذا الموسم، بعدما أمطر شباك يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم مؤقتاً إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد يونايتد عند سبع نقاط في المركز الثامن.