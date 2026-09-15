العين يتفوق على النصر في الشوط الأول.. «العالمي» بتسديدة واحدة ورونالدو بلا خطورة

فرض العين أفضليته على النصر السعودي خلال الشوط الأول من المواجهة الجارية بينهما على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أداءً ونتيجة، وأنهى الدقائق الـ45 الأولى متقدماً بهدف نظيف سجله الحسين رحيمي في الدقيقة 25.

وجاء هدف العين بعد خطأ دفاعي من لاعب النصر سعد الناصر، الذي أخطأ في إعادة الكرة إلى حارس مرماه نواف العقيدي، ليخطف الحسين رحيمي الكرة وينفرد بالمرمى، قبل أن يضعها في الشباك، مانحاً «الزعيم» أفضلية مستحقة وسط فرحة كبيرة من جماهيره.

وقدم العين شوطاً أول منظماً، ظهر خلاله أكثر حضوراً في المواجهات والانتشار والتحرك بالكرة، كما بدا لاعبوه أكثر ثقة في التعامل مع مجريات المباراة، مستفيدين من الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات.

وفي المقابل، لم يقدم النصر المستوى المتوقع منه، رغم امتلاكه مجموعة من أبرز الأسماء الهجومية، يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي جواو فيليكس، وانحصرت أغلب تحركات «العالمي» في التمرير بوسط الملعب وعلى الأطراف، من دون أن ينجح في تحويل استحواذه إلى فرص حقيقية أمام مرمى خالد عيسى.

واكتفى النصر بتسديدة واحدة فقط على مرمى العين طوال الشوط الأول، في إحصائية تعكس محدودية خطورته الهجومية، إذ لم يجد الفريق السعودي المساحات المناسبة لاختراق دفاع «الزعيم»، كما غابت السرعة والدقة عن محاولاته في الثلث الأخير من الملعب.

وكان كريستيانو رونالدو الغائب الأبرز عن المشهد الهجومي للنصر، إذ لم يسجل أي تسديدة على المرمى، ولم يشكل خطورة تذكر على الحارس خالد عيسى، بعدما فرض دفاع العين رقابة محكمة عليه، وأغلق المساحات أمام تحركاته داخل منطقة الجزاء وحولها.

ووجد قائد النصر صعوبة كبيرة في الوصول إلى المناطق المؤثرة أو استلام الكرة في وضع يسمح له بالتسديد وصناعة الخطورة، في وقت نجح فيه دفاع العين، بقيادة الدولي المصري رامي ربيعة ويحيى بن خالق، في التعامل مع تحركاته والحد من تأثيره طوال الشوط.

كما تمكن لاعبو العين من عزل خط هجوم النصر عن وسط الملعب، ما جعل هجمات الفريق السعودي بطيئة ومحدودة التأثير، في حين حافظ «الزعيم» على تماسكه الدفاعي، ونجح في إيقاف محاولات ماني وجواو فيليكس، ومنع النصر من تشكيل ضغط متواصل على مرماه.

وبدا العين أكثر خطورة وثباتاً في الأداء، ونجح في استغلال الخطأ الدفاعي للنصر بأفضل صورة، قبل أن يحافظ على تقدمه بانضباط وتركيز واضحين حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

وخرج العين إلى الاستراحة متقدماً بهدف الحسين رحيمي، مقابل تسديدة واحدة فقط للنصر وغياب كامل لرونالدو عن الخطورة، ليصبح «العالمي» مطالباً بإظهار شخصية هجومية مختلفة في الشوط الثاني إذا أراد العودة إلى المباراة.