8 حقائق وأرقام لافتة تسبق الجولة الثامنة للدوري

تضع الجولة الثامنة من دوري المحترفين عدداً من الأرقام القياسية والسجلات التاريخية على المحك، مع اقتراب النصر من تسجيل هدفه الـ700 في البطولة، ووقوف حارس الشارقة، عادل الحوسني، على بُعد مباراة واحدة من بلوغ 100 مباراة بشباك نظيفة، إلى جانب مواجهات تحمل أفضلية تاريخية للعين والجزيرة وشباب الأهلي.

وتنطلق الجولة، غداً، بمواجهات الظفرة مع كلباء، والشارقة مع شباب الأهلي، وحتا مع خورفكان، فيما يتقابل، بعد غد، الجزيرة مع الوصل، والنصر مع يونايتد والوحدة مع العين، وعجمان مع بني ياس.

700 هدف

يقف النصر على بُعد هدف واحد من الوصول إلى الهدف رقم 700، في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، من دون احتساب موسم 2019-2020 الذي أُلغي بسبب جائحة «كوفيد-19»، وسيصبح «العميد»، في حال تسجيله أمام يونايتد خلال الجولة الحالية، سادس فريق يبلغ هذه الحصيلة في المسابقة، بعد أندية مثل العين وشباب الأهلي.

99 «كلين شيت»

بات حارس الشارقة عادل الحوسني على أعتاب إنجاز فردي لافت، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 99 مباراة بدوري المحترفين، ليصبح على بُعد مباراة واحدة من بلوغ حاجز 100 مباراة، وفي حال تحقيق ذلك، سينضم إلى قائمة تضم حارسين فقط وصلا إلى هذا الرقم، هما علي خصيف بـ108 مباريات، وخالد عيسى بـ104 مباريات.

17 فوزاً في «الديربي»

يملك العين أفضلية تاريخية أمام الوحدة في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، إذ خلال 34 مباراة حقق «الزعيم» 17 انتصاراً مقابل 10 انتصارات لـ«العنابي»، فيما انتهت سبع مواجهات بالتعادل، وسجل العين 51 هدفاً مقابل 32 هدفاً للوحدة، ويعد العين أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات على الوحدة في المسابقة بـ17 فوزاً، يليه شباب الأهلي بـ13 فوزاً، ثم الوصل بـ12 والجزيرة بـ10 انتصارات.

انتصارات متتالية

يدخل الوحدة الجولة في مواجهة العين بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في آخر أربع مباريات بدوري المحترفين، ويطمح إلى مواصلة سلسلته بانتصار خامس على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه منذ أكتوبر ونوفمبر 2022، عندما سجل سبعة انتصارات متتالية في المسابقة.

تفوق جزراوي

يهيمن الجزيرة على سجل المواجهات التاريخية أمام الوصل في دوري المحترفين، بعدما حقق 18 انتصاراً خلال 34 مواجهة جمعت الفريقين، مقابل تسعة انتصارات لـ«الإمبراطور»، فيما تعادلا في سبع مباريات، كما سجل «فخر أبوظبي» 67 هدفاً في هذه المواجهات، مقابل 53 هدفاً للوصل.

صيام ليما

يبحث لاعب الوصل فابيو ليما عن إنهاء صيامه التهديفي في دوري المحترفين للموسم الثاني حيث لم يسجل حتى الآن في ست جولات، بعدما كان قد احتاج إلى ثماني جولات لتسجيل هدفه الأول في المسابقة خلال موسمه الأول 2014-2015، وتكتسب مواجهة الجزيرة أهمية إضافية بالنسبة إلى ليما، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين برصيد 11 هدفاً، خلف علي مبخوت صاحب الـ12 هدفاً.

هيمنة شباب الأهلي

يملك شباب الأهلي أفضلية واضحة في مواجهاته الأخيرة أمام الشارقة، إذ لم يخسر في آخر سبع مباريات جمعت الفريقين بدوري المحترفين، محققاً أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات، ويطمح إلى تمديد سلسلته في المواجهة المقبلة، علماً بأنه على صعيد السجل التاريخي، التقى الفريقان في 32 مباراة، فاز «فرسان دبي» في 17 منها مقابل ستة انتصارات لـ«الملك»، بينما انتهت تسع مباريات بالتعادل، وسجل شباب الأهلي 47 هدفاً مقابل 30 للشارقة.

8 لاعبين و3 فرق

تتساوى فِرَق العين والجزيرة والوصل في عدد اللاعبين المختلفين، الذين سجلوا أهدافاً لها خلال الموسم الحالي، بواقع ثمانية لاعبين لكل فريق، في مؤشر يعكس تنوع مصادر التسجيل وتوزع الفاعلية الهجومية على أكثر من لاعب، بدلاً من الاعتماد على هداف واحد.