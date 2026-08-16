اعتباراً من سبتمبر.. أجندة دبي مزدحمة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية

تستعد دبي لدخول موسم حافل بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، اعتباراً من سبتمبر المقبل، مع أجندة متنوّعة تستقطب نخبة من صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء وروّاد الأعمال والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وتمتد هذه الفعاليات على مدى الأشهر المقبلة، لتغطي قطاعات حيوية تشمل سياحة الأعمال والمؤتمرات، والاستثمار، والسفر والسياحة، والإعلام، والأمن السيبراني، والعقارات، والطيران والتكنولوجيا، في مشهد يعكس تنوّع المنظومة الاقتصادية والمعرفية التي تحتضنها الإمارة.

وتتوزّع أجندة دبي بين معارض وقمم ومؤتمرات دولية تستهدف قطاعات متخصصة، من بينها «معرض التخطيط التجريبي» و«قمة AIM للاستثمار 2026» و«سوق السفر العربي» و«قمة الإعلام العربي»، وصولاً إلى «جيسيك غلوبال» وفعاليات الاستثمار العقاري والطيران الخاص.

ومن المنتظر أن تجمع هذه الاستحقاقات آلاف المشاركين والعارضين والمستثمرين والخبراء، وتوفر منصات لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات، وبحث فرص التعاون والشراكات واستشراف مستقبل قطاعات اقتصادية متعددة.

معرض التخطيط

وتُقام النسخة الـ11 من «معرض التخطيط التجريبي» يومي 2 و3 سبتمبر، وتتمحور أعمالها حول قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز والفعاليات في الوجهات السياحية. ويجمع الحدث أكثر من 300 عارض ومؤثر في هذا القطاع، إلى جانب أكثر من 100 مندوب من الأسواق العالمية، وتستمر أنشطته على مدار يومين، لبحث الأعمال والابتكارات والطروحات المستقبلية والعملية في هذا المجال.

قمة «AIM» للاستثمار

يجتمع صنّاع القرار المحليون والعالميون والمسؤولون الحكوميون والمستثمرون ورجال الأعمال الذين يسهمون في تشكيل مشهد الاقتصاد العالمي، في «قمة AIM للاستثمار 2026»، التي تُعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 سبتمبر.

وتنعقد القمة تحت شعار «إعادة صياغة الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وتسلط الضوء على النمو القائم على الابتكار والاقتصادات المرنة.

سوق السفر العربي

يُعد «سوق السفر العربي» معرضاً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط، ويتمحور حول السفر الخارجي والداخلي، وتتخلله عروض تصل قيمتها إلى أكثر من 91 مليار درهم. وتُقام فعالية هذا العام من 14 إلى 17 سبتمبر، وتجمع مختلف العلامات التجارية في قطاعات السياحة والترفيه والتجارب الفاخرة ورحلات العمل.

قمة الإعلام العربي

تُقام فعاليات النسخة الـ24 من «قمة الإعلام العربي 2026» خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشهد الدورة الـ24 من القمة مجموعة من الجلسات النقاشية المعمقة حول قضايا مختلفة، منها البُعد الاقتصادي للإعلام، وتقاطع السياسة والثقافة والرياضة مع الإعلام، إلى جانب بحث التحولات العالمية وتأثيراتها في المنطقة، والذكاء الاصطناعي، وفرص التنمية في المنطقة، وغيرها.

«جيسيك غلوبال»

تنطلق الدورة الـ15 من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال» من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ويُعد المؤتمر من أبرز فعاليات الأمن السيبراني في العالم، ويجمع نخبة من العاملين في هذا المجال على المستوى الدولي. وتستعرض نسخة هذا العام أحدث الابتكارات والحلول التي تقدمها أكثر من 750 علامة تجارية عالمية في مجال الأمن السيبراني، وتستقبل أكثر من 25 ألف متخصص ومهتم بأمن المعلومات.

الاستثمار العقاري

يُعقد «المعرض والقمة العالمية للاستثمار العقاري» في مدينة إكسبو دبي من 13 إلى 14 أكتوبر. ويجمع الحدث مشاركين حكوميين وصنّاع قرار وروّاد أعمال، ويتيح فرص إبرام شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة مستقبل الاستثمار العقاري والبنية التحتية على المستوى العالمي، وتحديد المعالم المستقبلية لهذا القطاع. ويشارك فيه أكثر من 15 ألفاً من العاملين والمؤثرين في القطاع العقاري، إلى جانب 350 عارضاً و150 من أبرز المستثمرين العالميين.

إكسبو أصحاب الهمم

يُعد «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» منصة تجمع التجار والمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم. وشهدت النسخ السنوية من المعرض حضور أكثر من 12 ألف زائر، مع مشاركة أكثر من 300 شركة عرضت منتجات تشمل الأدوية والعلاجات والمعدات الكفيلة بتحسين حياة أصحاب الهمم وإعادة تأهيلهم. وتُقام نسخة عام 2026 من «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في مركز دبي التجاري العالمي من 6 إلى 8 أكتوبر.

معرض المطارات

تُقام نسخة العام الجاري من «معرض المطارات»، بالتزامن مع ملتقى قادة المطارات العالمية ومؤتمر المرأة في الطيران في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي دورته الـ25، يستعد معرض المطارات، ليكون من أبرز الفعاليات والمنصات المؤثرة للشركات العاملة في قطاع الطيران في دول المنطقة.

«ميغا كامبوس»

تُعد «قمة ميغا كامبوس»، إحدى أضخم الفعاليات التجارية وأكثرها حضوراً وتأثيراً في العالم، وتستضيفها «كوكا كولا أرينا» يومي 20 و21 نوفمبر. وتجمع القمة أبرز الخبراء والروّاد وأصحاب المشاريع والأفكار المبتكرة في العالم تحت سقف واحد، لتبادل الآراء وإلهام الجيل المقبل من قادة الفكر والأعمال.

معرض «ميبا»

تشارك في معرض «ميبا» للطيران الخاص مجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، ضمن دورته الـ11، التي تُقام من 8 إلى 10 ديسمبر في موقع معرض دبي للطيران بمدينة دبي ورلد سنترال. ومن المقرر أن يجمع المعرض نخبة من مصنّعي الطائرات ومشغليها، ومشغلي القواعد الثابتة، ومزودي فحص وإصلاح وصيانة الطائرات، إلى جانب روّاد التكنولوجيا وممثلين عن القطاع من أكثر من 100 دولة.

دانييل كورتيس: موقع دبي وبنيتها التحتية يعززان مكانتها مركزاً للسفر والأعمال

دانييل كورتيس: الدورة الحالية للمعرض تركّز على أن يعكس الحدث واقع قطاع السفر اليوم، مع التطلع بثقة نحو المستقبل.

قالت المديرة الإقليمية لمحفظة شركة «آر إكس» في دولة الإمارات، الجهة المنظمة لسوق السفر العربي، دانييل كورتيس، إن «الاستعداد للدورة الحالية من المعرض، الذي يعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ينصبّ على أن يعكس الحدث واقع قطاع السفر اليوم، مع التطلع بثقة نحو المستقبل»، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يرسمان مستقبل السياحة.

وقالت: «تتمتع دبي بموقع فريد من نوعه لاستضافة هذه الفعاليات، فموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية السياحية المتطورة ورؤيتها الاستشرافية طويلة الأمد، كلها عوامل تجعلها مركزاً رائداً للسفر والأعمال، يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، حيث يدعم معرض سوق السفر العربي هذا الدور من خلال الجمع بين هيئات السياحة والوجهات السياحية والعلامات التجارية السياحية ومزودي التكنولوجيا، لتبادل المعرفة في هذا القطاع».

وأشارت إلى أنه في ظل تزايد أهمية المرونة والقدرة على التكيف والابتكار في القطاع، تكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة، لاسيما تماشياً مع شعارها: «السفر 2040: رسم آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا».

وأضافت كورتيس لـ«الإمارات اليوم»: «لمسنا التزاماً قوياً من جانب العارضين والشركاء والمشترين المستضافين، ومختلف الجهات المعنية بالقطاع من مجتمع السفر والسياحة الإقليمي والدولي».

وأوضحت: «سنطلق في دورة هذا العام عدداً من المبادرات والفعاليات الجديدة والمتميزة، من بينها فعالية تكنولوجيا السفر (ترافيل تك) كفعالية متكاملة تُقام بالتزامن مع المعرض، إلى جانب مركز التكنولوجيا والابتكار الجديد (The Innovation Hub)، الذي يوفر منصة متخصصة للتقنيات والأفكار التي ترسم ملامح مستقبل قطاع السفر».

وتابعت: «كما نطلق مركز التجارب (Experience Hub) الجديد، الذي يستكشف القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة، ومنها قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وفعاليات الأعمال ومناطق الجذب السياحي وتجارب الوجهات، بما يعكس الطلب المتزايد على أنماط السفر الغامرة والقائمة على التجارب».