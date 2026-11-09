الوحدة والعين يكتفيان بالتعادل في ديربي أبوظبي

خرج الوحدة وضيفه العين بنقطة لكل منهما، بعدما انتهى ديربي أبوظبي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليهدر الفريقان فرصة تقليص الفارق مع الجزيرة المتصدر، الذي عزز موقعه في القمة بفوزه على الوصل.

ورفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة، ليتقدم في المركز السادس، بينما وصل العين إلى 14 نقطة في المركز الثالث، مستفيداً من خسارة شباب الأهلي أمام الشارقة.

وجاءت المواجهة محدودة الفرص على مدار الشوطين، رغم الأفضلية الهجومية النسبية للوحدة الذي بادر إلى التقدم والضغط على مرمى منافسه، في حين اعتمد العين على التنظيم الدفاعي ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة.

وكان الوحدة قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23، لكن رأسية محمد قرباني ارتدت من العارضة، لتحرم أصحاب الأرض من ترجمة أفضلية الشوط الأول إلى هدف.

وأهدر العين فرصة ثمينة في الدقيقة 58، بعدما فشل مهاجمه بابا إيلو في التعامل مع عرضية زميله أمادو نيانغ.

وارتفع عدد التعادلات في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين إلى ثمانية في 35 مباراة، مقابل 17 انتصاراً للعين و10 انتصارات للوحدة.