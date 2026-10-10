جاردين: لا يوجد فريق فقد لاعبين أكثر من شباب الأهلي خلال التوقف الدولي

خرج شباب الأهلي من الجولات الثلاث الأولى في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، برصيد خمس نقاط من فوز واحد وتعادلين، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم، رغم الظروف التي واجهها الفريق بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي أندريه جاردين إلى إجراء تغييرات متواصلة على التشكيلة، وتجربة عدد من العناصر والخيارات الفنية المختلفة.

ونجح «الفرسان» في تحقيق انتصارهم الأول بالبطولة على حساب يونايتد 2-1، أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة، بعدما استهلوا مشوارهم بالتعادل مع حتا 2-2، ثم النصر 1-1، ليجمع الفريق خمس نقاط من أصل تسع ممكنة، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

وأكد جاردين أن المكاسب التي حققها الفريق في البطولة لا تقتصر على النتائج والنقاط، وإنما تشمل الاستفادة من المباريات في تقييم اللاعبين وتجربة حلول فنية جديدة، خصوصاً في ظل الغيابات التي فرضت على الجهاز الفني إعادة تشكيل الفريق أكثر من مرة.

وقال مدرب شباب الأهلي لـ«الإمارات اليوم» عقب الفوز على يونايتد: «من أهم الأمور الإيجابية التي خرجنا بها من المباريات الثلاث أننا حصلنا على فرصة لمشاهدة عدد من اللاعبين وتجربتهم داخل الملعب، ولا أعتقد أن هناك فريقاً فقد عدداً من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي أكثر منا، وهو ما أجبرنا على إعادة تشكيل الفريق والبحث عن حلول مختلفة».

وأضاف: «رغم هذه الظروف، نجحنا في المحافظة على سجلنا دون خسارة خلال المباريات الثلاث، وحققنا الفوز وجمعنا نقاطاً تضعنا ضمن المراكز المؤهلة، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا».

وتحدث مدرب شباب الأهلي عن مواجهة يونايتد، مشيراً إلى أن فريقه واجه منافساً منظماً يتمتع باستقرار فني، لكنه نجح في تنفيذ الخطة الموضوعة للمباراة، خصوصاً فيما يتعلق بالتنظيم الدفاعي، والاستفادة من سرعة اللاعبين في الهجمات المرتدة.

وأوضح: «أعتقد أن خطة اللعب نجحت، فقد حاولنا تقليل المسافات بين اللاعبين في الحالة الدفاعية، والاستفادة من المساحات المتاحة للهجمات المرتدة، وكانت لدينا أفضل الفرص للتسجيل خلال المباراة».

واعترف جاردين بوجود بعض الأخطاء الدفاعية التي تسببت في شعور الفريق بعدم الأمان خلال فترات من اللقاء، لكنه شدد على أن شباب الأهلي حافظ على قدرته على التحكم في مجريات المباراة، حتى عندما لم تكن الكرة بحوزته.