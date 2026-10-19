المقبالي: الحظ ابتسم لشباب الأهلي

أكد لاعب شباب الأهلي، حمد المقبالي، أن الحظ لعب دوراً في فوز فريقه على العين بهدفين دون رد، في قمة الجولة السادسة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن المواجهة كانت قوية ومتكافئة بين فريقين يمتلكان إمكانات كبيرة، وأن الانتصار يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة قبل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة كأس الدوري.

وكان شباب الأهلي قد حسم قمة الجولة السادسة لمصلحته بهدفين سجلهما سردار آزمون في الدقيقة 46، وكوه سانتوس سيلفا في الدقيقة 59، في مباراة شهدت أفضلية للعين من حيث الاستحواذ والفرص الهجومية، إلا أن «الفرسان» نجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم، وحافظوا على تقدمهم حتى النهاية، ليحققوا انتصاراً مهماً أمام أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري.

وقال حمد المقبالي لـ«الإمارات اليوم» إن المواجهة جاءت على مستوى التوقعات، في ظل قوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز، مضيفاً: «الجميع كان يتوقع مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، والحمد لله كانت قمة جميلة، وقدّم الفريقان كل ما لديهما داخل الملعب، ونجحنا في النهاية في تحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث».

واعترف المقبالي بأن الحظ كان حاضراً في نتيجة المباراة، خصوصاً في ظل الفرص التي أتيحت للعين، وقال: «أحياناً تحتاج إلى الحظ في كرة القدم، ولولاه ربما لا يتحقق الفوز، حتى الفرق الكبيرة يمكن أن تخسر بعض المباريات رغم تقديمها مستوى جيداً، وفي هذه المواجهة كان الحظ معنا».

وأوضح أن الفوز في المباريات الكبيرة يمنح اللاعبين ثقة إضافية، لكنه لا يعني التوقف عند نتيجة واحدة أو الانشغال بالاحتفال على حساب المواجهات المقبلة، مؤكداً ضرورة المحافظة على التركيز والاستعداد الجيد لكل مباراة.

وأضاف: «كل مباراة نفوز بها تمنحنا حافزاً للمباراة التي تليها، وسنطوي صفحة هذه المواجهة ونوجه تركيزنا بالكامل إلى مباراة كأس الدوري، لأن أمامنا استحقاقات مهمة وعلينا الاستعداد لها بالشكل المناسب».

وعن الإصابات التي شهدتها المباراة، أشار المقبالي إلى أنها من الأمور الواردة في كرة القدم، مؤكداً أن الفريق مطالب بالتعامل مع مختلف الظروف، ومواصلة العمل للحفاظ على نتائجه الإيجابية.

وشدد لاعب شباب الأهلي على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الجدية والتركيز، والاستفادة من الدفعة المعنوية التي حققها الفريق بالفوز على العين، من أجل مواصلة المنافسة بقوة في مختلف البطولات.