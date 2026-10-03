يحيى الغساني: لست غريباً عن نادي الشارقة

أكد لاعب الشارقة، يحيى الغساني، أنه لم يحتج إلى وقت طويل للتأقلم مع فريقه الجديد، مشيراً إلى أن الأجواء الأخوية التي وجدها داخل «الملك»، ووجود عدد من اللاعبين الذين سبق له اللعب معهم، أسهما في انسجامه سريعاً ضمن المجموعة، رغم مرور أقل من أسبوع على انضمامه إلى الفريق قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وسجل الغساني ظهوره الأول بقميص الشارقة خلال الفوز على الظفرة 2-1، على استاد الشارقة، ضمن الجولة الثانية من كأس المحترفين، ليحصد «الملك» أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وقال يحيى الغساني لـ«الإمارات اليوم»: «منذ وصولي إلى النادي، جلس معي المدرب، وبدأ في إعطائي التعليمات المطلوبة. صحيح أنني لم أكمل أسبوعاً مع الفريق، لكنني شعرت منذ البداية بأجواء أخوية بين اللاعبين».

وأضاف: «الأجواء لا تختلف كثيراً عن فريقي السابق، كما أن هناك عدداً من اللاعبين سبق أن لعبت معهم، وساعدوني كثيراً ودخلت المجموعة سريعاً، لذلك أشعر بأنني لست غريباً عن النادي، وأتمنى التوفيق للفريق، وأن ننجح في تحقيق البطولات».

وعن الفوز على الظفرة، شدد الغساني على أهمية حصد النقاط في بداية مشوار الفريق، وقال: «هذه مجرد البداية، وعلينا الآن طي صفحة المباراة والتركيز على المواجهة المقبلة. كل فوز تحققه وكل نقاط تحصدها تمنحك راحة أكبر في المباريات التالية».

وأشار إلى أن المباراة لم تكن سهلة، خصوصاً بعدما نجح الظفرة في تقليص الفارق عقب تقدم الشارقة بهدفين، مضيفاً: «ربما تراجعنا قليلاً بعد تسجيل الهدف الثاني، وهذا أمر يمكن أن يحدث عندما تكون متقدماً، لكن يجب أن تحافظ على تركيزك بنسبة 100% حتى الدقيقة الأخيرة».

وتابع: «الظفرة نجح في تقليص الفارق، لكن الفريق أدى دوره بشكل جيد، سواء دفاعياً أم هجومياً، والأهم أننا نجحنا في تحقيق المطلوب وحصد النقاط الثلاث».