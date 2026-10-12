محمد قاسم: نحلم بنهائي «الكأس».. وبيرلو صنع شخصية يونايتد

أكد مدير فريق يونايتد، محمد قاسم، أن فريقه يتطلع إلى مواصلة مشواره المميز في بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والوصول إلى المباراة النهائية، بعدما بلغ الدور نصف النهائي في النسخة الماضية، قبل أن يخسر أمام العين بهدفين دون مقابل، مشدداً على أن مواجهة حتا في دور الـ16 تتطلب تركيزاً كبيراً، في ظل طبيعة مباريات خروج المغلوب.

وقال محمد قاسم لـ«الإمارات اليوم»: «إن طموح يونايتد يتمثل في الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب»، مع إدراكه لصعوبة المهمة أمام حتا، خصوصاً أن المباراة ستقام على أرض الأخير.

وأضاف: «نتمنى الوصول إلى النهائي الحلم.. مباراتنا أمام حتا في دور الـ16 لن تكون سهلة، خصوصاً أنها ستقام على أرضه، ولذلك علينا التركيز بشكل كبير والاستعداد جيداً، حتى نتمكن من التأهل ومواصلة المشوار».

وأوضح مدير فريق يونايتد أن «مباريات الكؤوس تختلف تماماً عن منافسات الدوري، إذ لا تملك الفرق فرصة التعويض في حال الخسارة، وهو ما يفرض على اللاعبين التعامل مع المواجهة بأقصى درجات التركيز والانضباط».

وأشار قاسم إلى أن وصول يونايتد إلى الدور نصف النهائي في النسخة الماضية يمنح الفريق دافعاً إضافياً لتكرار التجربة والتقدم خطوة أخرى نحو النهائي، مؤكداً أن طموحات الفريق لا تقتصر على مجرد المشاركة، بل تمتد إلى المنافسة على اللقب، والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة.

وتحدث محمد قاسم عن المستوى الذي يقدمه يونايتد خلال الموسم الحالي، مشيداً بالعمل الذي يقوم به المدرب أندريا بيرلو، وقدرته على توظيف اللاعبين بالشكل المناسب، وبناء شخصية واضحة للفريق داخل الملعب، وقال: «إن يونايتد يقدم موسماً جيداً حتى الآن، في ظل الروح الجماعية والأداء الذي يظهر به اللاعبون، إلى جانب امتلاك الفريق عناصر محترفة ومقيمة تقدم مستويات مميزة».

وأوضح: «الفريق يقدم موسماً طيباً، وأصبح يمتلك شخصية واضحة داخل الملعب، والكابتن بيرلو عرف كيف يوظف اللاعبين بالشكل الصحيح، ونجح في بناء شخصية للفريق، كما أن لدينا لاعبين مقيمين ومحترفين على مستوى جيد».