سردار: شباب الأهلي حسم مواجهة الاستقلال بتغيير تكتيكي للمدرب جاردين

أكد مهاجم شباب الأهلي، الإيراني سردار أزمون، أن العلاقة القوية بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، أندريه جاردين، والثقة المتبادلة داخل الفريق، تُمثّلان أحد أهم أسباب النتائج الإيجابية التي يحققها «الفرسان»، مشيراً إلى أن التغيير التكتيكي الذي أجراه المدرب، أسهم في الفوز على ضيفه استقلال طهران الإيراني بهدفين من دون مقابل، أمس، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال أزمون خلال المؤتمر الصحافي، عقب المباراة التي جرت على ملعب شباب الأهلي في دبي: «كانت مواجهة صعبة، خصوصاً أننا نخوض مباريات قوية كل أربعة أيام تقريباً، وهو ما تسبب في شعور اللاعبين بالإرهاق، لكننا نستحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية بالتغيير التكتيكي الذي أجراه المدرب والجهاز الفني خلال المباراة، فقد كان له دور مهم في تحقيق الفوز، وعلينا مواصلة العمل والاستمرار في طريقنا».

وتحدث المهاجم الإيراني عن علاقته بالمدرب، أندريه جاردين، مؤكداً أن شعور اللاعب بثقة مدربه ورضاه عنه ينعكس بصورة مباشرة على أدائه داخل الملعب، وقال: «من المهم أن يكون المدرب سعيداً بما أقدمه، فعندما يشعر اللاعب برضا مدربه وثقته به، يستطيع تقديم أفضل ما لديه. لدينا علاقة جيدة للغاية بين جميع اللاعبين والجهاز الفني، والجميع يدعم بعضه بعضاً، ولهذا أصبحنا فريقاً واحداً».

وأشار أزمون إلى أهمية الجانب الذهني في مسيرة اللاعب، خصوصاً عند مواجهة الإصابات أو الظروف الصعبة، قائلاً: «كرة القدم لا تخلو من الإصابات والمواقف الصعبة، لكن الأهم أن يمتلك اللاعب عقلية قوية وقدرة على التعامل مع هذه التحديات بذكاء، وأعتقد أنني أمتلك هذه العقلية، وأنا سعيد بقدرتي على مساعدة الفريق»، وأضاف: «جميع اللاعبين يساعدونني على تقديم أفضل مستوى، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي، لأن نجاح الفريق يأتي من التعاون والدعم المتبادل بين الجميع».

وكان أزمون أدى دوراً مؤثراً في فوز شباب الأهلي على استقلال طهران، بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله ماتيوس ليما في الدقيقة 69، قبل أن يسهم في الهجمة التي انتهت بالهدف الثاني الذي سجله خوان بيزيرا في الدقيقة 84، ليواصل «الفرسان» انتصاراته بتحقيق الفوز الآسيوي الثالث على التوالي.

من جانبه، أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي أندريه جاردين، أن الصبر والنضج التكتيكي والدور المؤثر للبدلاء كانت عوامل حاسمة في فوز فريقه على استقلال طهران الإيراني، مشيراً إلى أن اللاعبين نجحوا في التعامل مع الأسلوب الدفاعي للمنافس، وتحقيق انتصار مهم يقرب الفريق من أهدافه في البطولة الآسيوية.