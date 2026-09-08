الهداني: فوز عجمان أهم من تسجيلي هدفاً وصناعة آخر

خطف اللاعب المغربي المقيم في صفوف عجمان، سعد الهداني، الأضواء خلال فوز «البرتقالي» على النصر 2-1، بعدما شارك بديلاً وتحول إلى إحدى أبرز نقاط القوة في المباراة، بتسجيله هدفاً وصناعة آخر، ليقود فريقه إلى انتصار ثمين على استاد آل مكتوم، ومواصلة انطلاقته القوية في دوري المحترفين.

وقدم الهداني إضافة هجومية واضحة منذ مشاركته، إذ نجح في صناعة أحد هدفي عجمان، قبل أن يضع بصمته بنفسه على الهدف الآخر، بعدما تابع الكرة بنجاح داخل منطقة الجزاء، ليؤكد حضوره المؤثر في المواجهة.

وأعرب الهداني عن سعادته بالإسهام في الانتصار، مؤكداً أن النتيجة تبقى الأهم بالنسبة إليه بغض النظر عن الأرقام الفردية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الحمد لله على الفوز، واللاعبون جميعاً كانوا على قدر المسؤولية، وقدمنا مباراة قوية، والأهم أننا نجحنا في العودة إلى عجمان بالنقاط الثلاث»، وأضاف: «سعيد بأنني أسهمت في الفوز، سواء بتسجيل هدف أو صناعة آخر، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفريق والنتيجة، وعندما يفوز الفريق تكون فرحة الجميع أكبر، وكل لاعب يعرف أن لديه دوراً ومسؤولية عندما يحصل على فرصة المشاركة».

وأشار اللاعب المغربي إلى أن دخوله بديلاً لم يغير من تركيزه، إذ كان هدفه تقديم الإضافة التي يحتاج إليها الفريق، وقال: «أحاول دائماً أن أكون جاهزاً عندما يمنحني الجهاز الفني الفرصة، وأتمنى أن أواصل تقديم الإضافة».