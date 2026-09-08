بلال يوسف: طموح عجمان المنافسة على بطولة

أكد لاعب عجمان، بلال يوسف، أن الفوز على النصر 2-1 في الجولة الرابعة لدوري المحترفين، في عقر داره يمنح «البرتقالي» دفعة معنوية كبيرة لمواصلة انطلاقته القوية في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن طموحات الفريق هذا الموسم لا تقتصر على تحسين مركزه في جدول الترتيب، وإنما تمتد إلى المنافسة على إحدى البطولات.

وقال بلال يوسف لـ«الإمارات اليوم» عقب المباراة: «الحمد لله، اللاعبون لم يقصروا، وكل لاعب كان على قدر المسؤولية، وقدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير مثل النصر، والأهم أننا نجحنا في العودة بالنقاط الثلاث».

وأشار بلال يوسف إلى أن النتائج التي يحقّقها عجمان في بداية الموسم تعكس العمل الذي يقوم به الفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المشوار لايزال في بدايته، وأن المطلوب هو الحفاظ على المستوى والروح نفسيهما خلال الجولات المقبلة.

وعن سقف طموحات «البرتقالي»، قال: «نحن موجودون في دوري المحترفين منذ فترة طويلة، وفي كل موسم نحاول التطور والوصول إلى مركز أفضل من الموسم السابق. طموحنا هذا الموسم أن نكون أفضل، وأن ننافس بصورة أقوى، ولماذا لا ننافس على بطولة من البطولات؟ هذا طموحنا، وإن شاء الله نستطيع تحقيق شيء يسعد جماهير عجمان».

وتابع: «لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وهناك روح جميلة بين الجميع، وهذا يظهر داخل الملعب، وعندما يكون كل لاعب على قدر المسؤولية، ويقاتل من أجل زملائه والفريق، نستطيع تحقيق نتائج مثل التي حققناها أمام النصر».

وأكد بلال يوسف أن البداية القوية لا تعني أن الفريق حقق أهدافه، وقال: «المشوار لايزال طويلاً، وهذه مجرد بداية. علينا الاستمرار بالروح والتركيز نفسيهما، والتعامل مع كل مباراة على حدة، وإن شاء الله نواصل تحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحاتنا، وتسعد جماهير عجمان».