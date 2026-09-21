كارتابيا: تعادل شباب الأهلي مع حتا «غير مرضٍ»

أعرب لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، عن حزنه بعد تعادل فريقه مع حتا 2-2، أول من أمس، في الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين، مؤكداً أن طموحات الفريق ومكانته تفرضان على اللاعبين البحث عن الفوز في كل مباراة، وأن التعادل يُعد نتيجة غير مرضية بالنسبة لهم، حتى في ظل قدرة الفريق على العودة مرتين في النتيجة.

وقال كارتابيا لـ«الإمارات اليوم»: «نشعر بالحزن لأننا دخلنا المباراة من أجل تحقيق الفوز، وحاولنا تقديم كرة القدم التي نريدها، لكن لم تكن النتيجة التي كنا نبحث عنها، وعلينا الآن أن نعمل على تحسين مستوانا والنظر إلى المباريات المقبلة».

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب من اللاعبين مراجعة الأداء والاستفادة من الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة حتا، خصوصاً أن الفريق تنتظره استحقاقات مهمة تتطلب الحفاظ على أعلى درجات التركيز، وقال: «علينا أن نقوم بنقد ذاتي ومراجعة أنفسنا، لأن اللعب في نادٍ مثل شباب الأهلي يفرض علينا الفوز في جميع المباريات، والتعادل بالنسبة لنا لا يكفي».

وشدد كارتابيا، الذي سجل هدف التعادل الأول لشباب الأهلي في المباراة، على ضرورة الاستفادة من مواجهة حتا، والعمل على تصحيح الأخطاء، مؤكداً أن الفريق مطالب دائماً بتقديم الأفضل، بصرف النظر عن المنافس أو البطولة التي يخوضها.

وأشاد اللاعب الأرجنتيني بالمستوى الذي قدمه حتا، قائلاً: «أهنئ المنافس، فقد لعب مباراة كبيرة، وعلينا احترام ما قدمه، وفي الوقت نفسه التركيز على أنفسنا والعمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة».

وكان شباب الأهلي قد وجد نفسه متأخراً مرتين أمام حتا، لكنه نجح في العودة في النتيجة في المرتين، إذ سجل كارتابيا هدف التعادل الأول في الدقيقة 64، قبل أن يدرك جواو مارسيلو التعادل الثاني في الدقيقة 85، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما في بداية مشوارهما بدور المجموعات.