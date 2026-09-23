طحنون الزعابي: أتمنى أن يكون لاعبو «الأبيض» على قدر الثقة في «خليجي 27»

أكد لاعب حتا والمنتخب الوطني السابق، طحنون الزعابي، أن مشاركة «الأبيض» في البطولة الخليجية تمثل مسؤولية وطنية كبيرة، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب مطالبون بأن يكونوا على قدر الثقة الموضوعة فيهم، ومتمنياً أن ينجح الفريق في تقديم مستويات ونتائج تسعد الجماهير الإماراتية والعودة من البطولة بالإنجاز المنشود.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «الله يوفق زملاءنا في المنتخب، والمجموعة أعتقد أنها جيدة، وأتمنى لهم كل التوفيق. هذه البطولة تتابعها كل دول الخليج، ونحن دائماً نكون مع إخواننا في مهمة الوطن. هذا تحدٍ، ولازم نكون على قدر هذه الثقة، وإن شاء الله يقدرون يتوجون ويرجعون فرحين».

وأكد الزعابي، الذي سبق له تمثيل المنتخب الوطني، أن البطولات الخليجية تحظى دائماً باهتمام جماهيري كبير، وهو ما يضاعف المسؤولية على اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم والدفاع عن حظوظ المنتخب في المنافسة.

وتطرق الزعابي إلى تجربته الحالية مع حتا، مؤكداً أن الفريق يتطور تدريجياً من مباراة إلى أخرى، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من العمل والتكاتف بين جميع اللاعبين من أجل تحسين النتائج.

وقال: «نحن نتطور أسبوعاً بعد أسبوع، والفريق مثلما تشاهدون، كلنا يد واحدة، ولازم في الفترة المقبلة نكون واقفين مع بعض ونكون جاهزين أكثر للمباريات التي نواجهها».

وأشار إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يعملون على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية، خصوصاً على المستوى الدفاعي، مؤكداً أن مسؤولية استقبال الأهداف لا تقع على خط الدفاع وحده، وإنما يتحملها الفريق بأكمله.

وأوضح الزعابي أن حتا يركز حالياً على رفع مستوى الجاهزية والاستفادة من كل مباراة لتطوير الأداء.

وجاءت تصريحات الزعابي عقب تعادل حتا في كأس رابطة المحترفين مع شباب الأهلي، في وقت يسعى فيه الفريق إلى الاستفادة من مباريات البطولة في رفع جاهزيته وتصحيح الأخطاء.