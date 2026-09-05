ميلوش: تنتظرنا مباراة صعبة أمام عجمان.. ولا غيابات في النصر

أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش، أن فريقه مطالب بإظهار رد فعل قوي عندما يواجه عجمان، غداً، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الفريق يسعى لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام العين في الجولة الماضية.

وقال ميلوش، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، أمس: «تنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام عجمان، وبعد الأداء غير الجيد الذي قدمناه أمام العين، أعتقد أن اللاعبين مستعدون لإظهار قدرتنا على تقديم مستوى أفضل، وندرك المسؤولية الملقاة على عاتقنا».

وأضاف: «إذا لعبنا وفق نقاط قوتنا ونجحنا في تطبيق ما نعمل عليه خلال التدريبات، فأعتقد أننا سنقدم مباراة جيدة، وتجربتي تقول إن الأداء الجيد يقود دائماً إلى نتيجة جيدة. أتمنّى أن نحصد النقاط الثلاث ونسعد جماهيرنا، وأن يمنحنا الفوز مزيداً من الهدوء للتحضير للمباريات المقبلة».

وعن موقف اللاعبين والغيابات، أوضح مدرب النصر أنه لا توجد غيابات مؤكدة حتى الآن، وقال: «لدينا بعض المشكلات البسيطة لدى عدد من اللاعبين، وسنحتاج إلى الانتظار حتى التدريب الأخير لمعرفة من سيكون جاهزاً للمشاركة».

وأشاد ميلوش بمستوى عجمان، مؤكداً أنه فريق متوازن ويجيد الاعتماد على الهجمات المرتدة، كما أثنى على اختياراته في سوق الانتقالات، وعلى خبرة جهازه الفني، وقال: «عجمان فريق جيد ومتوازن، واللاعبون الذين تعاقد معهم يتناسبون مع أسلوب لعبه. لديهم مدرب يمتلك خبرة طويلة في المنطقة، والاستقرار الذي يتمتع به الفريق واضح. لقد قدموا مستويات لافتة، وحتى في مباراتهم أمام الجزيرة كان بإمكانهم الخروج بنتيجة أفضل بقليل من التوفيق».

وعن مستوى النصر بعد مرور ثلاث جولات، قال: «أرى إمكانات كبيرة داخل الفريق، لكننا مازلنا بحاجة إلى مزيد من الاستقرار حتى نقدم المستوى الجيد مباراة بعد أخرى، وليس خلال فترات محددة من المباراة فقط، وهذا ما نعمل عليه حالياً».

ووجّه ميلوش رسالة إلى جماهير «العميد»، مؤكداً تقديره للاستقبال والدعم الذي حظي به منذ توليه المهمة، وقال: «أشكر الجماهير على الترحيب الكبير، وأتمنى أن تستمر في دعم اللاعبين وأن تكون دائماً خلف الفريق. أنا أريد الفوز واللاعبون كذلك، لكن لا يوجد مدرب جيد من دون لاعبين جيدين، ونحن أيضاً بحاجة إلى مساندة جماهيرنا».

وتابع: «النادي لديه طموحات كبيرة بالتأكيد، لكن من المبكر الحديث الآن عن المدى الذي يمكن أن نصل إليه. علينا التعامل مع الموسم مباراة بمباراة والعمل باستمرار على التطور. عندما تكون كل العناصر، من لاعبين وجهاز فني وإدارة وجماهير، على المستوى نفسه من الجاهزية والطموح، فإن تحقيق الإنجازات سيأتي».

ويدخل النصر وعجمان مواجهة الأحد وفي رصيد كل منهما ست نقاط، بعدما حقق الفريقان الفوز في أول جولتين قبل أن يتعرضا للخسارة في الجولة الثالثة، إذ خسر النصر أمام العين، فيما خسر عجمان أمام الجزيرة.