العبدولي: روح الجماعة والإخلاص مفتاح عودة بني ياس إلى الانتصارات

أكد مدرب بني ياس، حسن العبدولي، أن الفوز على النصر بهدف دون مقابل، والتأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، يمثلان دفعة معنوية مهمة للفريق لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها في دوري المحترفين، حيث يوجد الفريق في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد مرور ست جولات من المسابقة، مشدداً على أن العمل الجماعي والإخلاص هما الطريق لاستعادة التوازن وتحسين النتائج.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم» إن مواجهة النصر كانت متكافئة بين الفريقين، وإن كليهما دخل المباراة بطموح التأهل، بعيداً عن حسابات الدوري، نظراً إلى القيمة الكبيرة للبطولة.

وأضاف: «المباراة كانت 50-50، وكل فريق دخل من أجل الفوز، لأن هذه البطولة غالية علينا جميعاً، وحاولنا تقديم أقصى ما لدينا، ونتمنى مواصلة المشوار خطوة بعد أخرى حتى الوصول إلى المباراة النهائية».

وأشاد العبدولي بالمجهود الكبير الذي بذله لاعبو بني ياس طوال المباراة، مؤكداً أن الانتصارات لا تتحقق إلا بالعمل والاجتهاد، وقال: «من المستحيل أن تحقق الفوز من دون عمل. اللاعبون قدموا مجهوداً خرافياً خلال المباراة، ونحمد الله على هذا الانتصار الذي نتمنى أن يكون بداية لمرحلة أفضل».

وأوضح أن تحسين وضع الفريق في الدوري يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الضغوطات الحالية تؤثر في أداء اللاعبين، مضيفاً: «إذا تعدل وضع الفريق في الدوري، فسيلعب اللاعبون من دون ضغوطات، وسيقدمون أشياء كثيرة. نحن متفائلون بهم، ونتمنى تجاوز الموقف الذي نمر به». وشدد مدرب بني ياس على أهمية تكاتف الجميع داخل النادي، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، وقال: «عندما تمنحك الإدارة والجماهير الثقة، يجب أن تعمل بإخلاص وتضاعف جهودك لكسب ثقة الجميع. لا يمكن أن يعمل المدرب بمفرده واللاعبون بفكر مختلف، بل يجب أن نعمل جميعاً بروح واحدة لخدمة النادي».

وكان بني ياس قد أطاح بالنصر من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي، بعدما كرر تفوقه عليه في استاد آل مكتوم.