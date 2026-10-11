مومودو جاتا: الجزيرة قادر على تقديم الأفضل

أكد لاعب الجزيرة، الغامبي مومودو جاتا، أن فريقه يمتلك القدرة على تقديم مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التعادل السلبي أمام الشارقة في كأس رابطة المحترفين يمثل محطة مهمة يمكن البناء عليها، في ظل الأداء المنظم الذي قدمه الفريق، خصوصاً على الجانب الدفاعي.

وشدد على أن الجزيرة يتعامل مع مبارياته الحالية باعتبارها فرصة لمواصلة التطور والوصول إلى المستوى الذي يتطلع إليه الفريق، مؤكداً أن فريقه استفاد من مواجهة الشارقة، رغم عدم نجاحه في الوصول إلى الشباك والخروج بالنقاط الثلاث.

وقال مومودو جاتا لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أنها كانت مباراة جيدة، لكنها كانت معقدة وصعبة، لأن الفريقين لعبا بتنظيم دفاعي محكم وتقارب كبير بين الخطوط. حاول كل فريق تسجيل الأهداف، لكن التنظيم الدفاعي الجيد للطرفين حال دون ذلك».

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة، واستفدنا منها كثيراً، وأعتقد أننا قادرون على تقديم مستوى أفضل في المباراة المقبلة. الحمد لله على التعادل دون أهداف، وأنا راضٍ عن الأداء بشكل عام».

وعكس حديث اللاعب الغامبي حالة الرضا عن الجانب التنظيمي الذي ظهر به الجزيرة، خصوصاً في قدرته على المحافظة على تماسك خطوطه أمام الشارقة، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق إلى رفع مستواه تدريجياً، والاستفادة من مباريات كأس رابطة المحترفين لتجهيز عناصره بصورة أفضل للمرحلة المقبلة.

ويرى جاتا أن الفريق لايزال يمتلك مساحة كبيرة للتطور، وأن ما قدمه أمام الشارقة يمكن البناء عليه في المباريات المقبلة، خصوصاً مع نجاح اللاعبين في التعامل مع مواجهة قوية اتسمت بالتنظيم والحذر من الفريقين.

وحرص اللاعب الغامبي على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير «فخر أبوظبي»، مؤكداً أهمية استمرار مساندتها للفريق خلال المرحلة المقبلة. وقال: «الجزيرة عائلة واحدة، ونحن نحب عائلة الجزيرة كثيراً، أتمنى أن تواصل الجماهير دعمنا ومساندتنا».

• الجزيرة يتعامل مع مبارياته الحالية باعتبارها فرصة لمواصلة التطور والوصول إلى المستوى الذي يتطلع إليه.