مورايس: الغساني شعر بالإرهاق أمام الظفرة

أبدى البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، ثقته بقدرة الدولي يحيى الغساني على تقديم إضافة قوية لـ«الملك» خلال المرحلة المقبلة، بعدما سجل ظهوره الأول مع الفريق أمام الظفرة، مؤكداً أن اللاعب يمتلك الجودة التي يحتاج إليها الفريق، وأنه سيحصل على الوقت الكافي للتأقلم مع زملائه وأفكار الجهاز الفني، في الوقت الذي توقع فيه مورايس أن تتحسن صورة الشارقة مع عودة اللاعبين الغائبين واكتمال خيارات الفريق.

وكان الشارقة قد حقق فوزه الأول في كأس المحترفين، بتغلبه على الظفرة 2-1 على استاد الشارقة، ضمن الجولة الثانية، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام عجمان 2-3.

وقال البرتغالي خوسيه مورايس لـ«الإمارات اليوم»، عن الغساني الذي انضم إلى الشارقة قبل أيام قادماً من شباب الأهلي: «أتوقع أن يكون لاعباً جماعياً يساعد الفريق، وأن يقدم الجودة المطلوبة. الجودة التي يمتلكها تمثل دفعة إضافية للفريق، وهذا ما أنتظره منه».

وأضاف: «يحيى وصل قبل ثلاث ليال فقط، واضطر إلى اللعب لفترة طويلة لأننا كنا بحاجة إلى خيارات في المركز الذي شارك فيه. أعتقد أنه قدم مباراة جيدة، لكنه بدأ يشعر بالإرهاق».

وأكد مورايس أن الغساني يحتاج إلى بعض الوقت للانسجام بصورة أكبر، وقال: «هو لاعب مهم بالنسبة لنا، ومع الوقت سيكون أمامه مجال أكبر للتأقلم مع الفريق ومع أفكارنا».

خوسيه مورايس:



• جودة اللاعب الغساني تمثل دفعة إضافية لفريق الشارقة، وهذا ما أنتظره منه.