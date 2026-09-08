ميلوش: النصر لا يحتاج إلى لاعبين جدد.. ومهدي قايدي ليس المشكلة

دافع مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، عن المحترف الإيراني، مهدي قايدي، بعد استمرار غيابه عن التسجيل مع «العميد» في الموسم الحالي، وإهداره فرصاً أمام المرمى خلال المباراة الأخيرة، مؤكداً أن اللاعب لا يمثل مشكلة بالنسبة إلى الفريق، في الوقت الذي استبعد حاجة النصر إلى تدعيم صفوفه بلاعبين جدد.

وتراجع المعدل التهديفي لقايدي منذ انتقاله إلى النصر، مقارنة بأرقامه السابقة مع اتحاد كلباء، إذ سجل 36 هدفاً خلال 93 مباراة في دوري المحترفين، منها 32 هدفاً بقميص اتحاد كلباء خلال ثلاثة مواسم، قبل أن يحرز أربعة أهداف مع النصر في 20 مباراة الموسم الماضي، فيما لم ينجح في التسجيل خلال مشاركاته الثلاث الأولى بالموسم الحالي.

وكان النصر قد تعرض للخسارة أمام عجمان 1-2، ليتلقى «العميد» خسارته الثانية هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الثامن، بعدما حقق انتصارين وخسر مباراتين خلال الجولات الأربع الأولى لدوري المحترفين. في المقابل، واصل عجمان انطلاقته التاريخية، ورفع رصيده إلى تسع نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في أول أربع مباريات، في واحدة من أفضل بداياته في دوري المحترفين.

وأثار عدم استغلال قايدي الفرص التي أتيحت له في المباراة الأخيرة تساؤلات حول أسباب تراجع مردوده التهديفي، خصوصاً في ظل المستوى اللافت الذي قدمه خلال تجربته السابقة مع اتحاد كلباء.

وقال ميلوش لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول تراجع أرقام اللاعب وإهداره الفرص: «أنا سعيد بأدائه، فقد وصل إلى موقعين أو ثلاثة مواقع جيدة للتسجيل، وفي يوم آخر كان من الممكن أن يسجل هدفاً واحداً على الأقل، لكنه لم يفعل، وهذا أمر طبيعي».

وأضاف: «لا يمكنك التسجيل من كل فرصة تحصل عليها، ولا أعتقد أن مهدي قايدي كان المشكلة بالنسبة لنا، اللاعب لم يبدأ العديد من المباريات وعانى إصابة الموسم الماضي».

ورفض المدرب الصربي ربط النتائج الأخيرة بحاجة «العميد» إلى المزيد من التعاقدات، وقال رداً على سؤال حول إمكانية تدعيم الفريق: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من اللاعبين».

وأكد ميلوش أن المشكلة التي يعانيها النصر جماعية في المقام الأول، مشيراً إلى أن الفريق لم يحافظ على تنظيمه، ولم ينفذ الخطة الموضوعة بالشكل المطلوب، وقال: «أتحمل المسؤولية أمام نفسي وأمام اللاعبين. لم نحافظ على التنظيم ولم نتبع الخطة، وحاولنا اللعب بصورة فردية بدلاً من اللعب كفريق، وعندما نفعل ذلك لا نكون في أفضل حالاتنا».

وأضاف: «عدم إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب يمثل مشكلة لدينا منذ اليوم الأول الذي توليت فيه المهمة. عندما ننهي الهجمة لا يكون لدينا العدد الكافي من اللاعبين داخل منطقة الجزاء».

وأقر مدرب النصر بتحمله مسؤولية الوضع الحالي، مؤكداً أنه كان يملك طموحات كبيرة عند توليه المهمة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من نقل الإيمان والطموح نفسيهما إلى اللاعبين، مشدداً على أنه لا يستطيع إلقاء اللوم على أي شخص آخر.

وتفهم ميلوش غضب جماهير «العميد» من النتائج، وقال إن النصر يمتلك الإمكانات والمنشآت والظروف التي تؤهله للمنافسة بين أفضل ثلاثة أو أربعة فرق.