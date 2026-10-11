مونجيندا: الشارقة مكانه الطبيعي في مقدمة الترتيب

أكد لاعب فريق الشارقة، السويسري تشارلز مونجيندا، أن فريقه كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث أمام الجزيرة، رغم انتهاء المواجهة التي جمعتهما أول من أمس في الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين بالتعادل السلبي، مشيراً إلى أن «الملك» قدم مباراة جيدة، وكان الطرف الأفضل في فترات عديدة من اللقاء، لكنه افتقد التوفيق أمام المرمى، في الوقت الذي شدد فيه على أن المكان الطبيعي للشارقة هو المنافسة في مقدمة جدول الترتيب.

ورفع الشارقة رصيده إلى أربع نقاط، في حصيلة يرى مونجيندا أن الفريق قادر على تحسينها، خصوصاً في المباريات التي يخوضها على ملعبه.

وقال مونجيندا، لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد جداً بأداء الفريق، لكن في الوقت نفسه أشعر ببعض الإحباط، لأنني أعتقد أننا كنا قادرين على الفوز. نحن نسير في الطريق الصحيح، وأظهرنا خلال المباراة أننا كنا الفريق الأفضل، ومع قليل من التوفيق كان بإمكاننا حصد النقاط الثلاث».

وأشار اللاعب السويسري إلى أن الشارقة كان يتطلع إلى تحقيق نتيجة أفضل بعد مرور ثلاث جولات من البطولة، مؤكداً أهمية الاستفادة بصورة أكبر من المباريات التي يخوضها الفريق على ملعبه.

وأضاف: «بالتأكيد نحتاج إلى تحقيق المزيد من الانتصارات على ملعبنا، وكنا نستطيع الفوز بهذه المباراة أيضاً. علينا أن نضع الفوز في أذهاننا خلال المباريات المقبلة، مع إدراكنا أن جميع المواجهات صعبة. أعتقد أننا تعاملنا بصورة جيدة مع المباراة، لكننا افتقدنا القليل من التوفيق في النهاية».

وشدد اللاعب السويسري على أن طموحات الشارقة لا تتغير، وأن الفريق مطالب دائماً بالمنافسة على المراكز الأولى، في ظل مكانة النادي وحجم التوقعات المحيطة به.