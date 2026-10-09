بعد فوز الوصل على 10 لاعبين من خورفكان.. فيتوريا «نستحق» وريزيتش «عوقبنا بقسوة»

تباينت قراءة مدربي الوصل وخورفكان عقب فوز «الإمبراطور» 2-1، الخميس، في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، إذ أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن فريقه استحق الانتصار رغم صعوبة المواجهة، فيما أبدى مدرب خورفكان، الكرواتي كريشمير ريزيتش، حسرتَه على استقبال هدف في الثواني الأخيرة، بعدما حاول لاعبوه الصمود رغم النقص العددي.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي: «بدأنا المباراة بصورة جيدة، وفرضنا أسلوبنا بالضغط على المنافس، ولم نمنح خورفكان فرصاً حقيقية للتسجيل، كما سيطرنا على مجريات اللعب حتى قبل حالة الطرد لأحد لاعبي خورفكان، وصنعنا فرصاً عديدة لم نستثمرها بالشكل المطلوب».

وأضاف أن المباراة كانت أصعب مما توقع، رغم أن الوصل كان قادراً على حسمها بفارق أكبر قياساً بالفرص التي صنعها، موضحاً أن خورفكان استثمر إحدى فرصه القليلة وسجل هدفاً جعل المواجهة أكثر تعقيداً، لكن لاعبيه أظهروا شخصية قوية وروحاً قتالية وإصراراً على الفوز حتى النهاية.

وأكد مدرب الوصل أن تحقيق ثلاثة انتصارات في المسابقة يمثل مكسباً مهماً، خصوصاً أن المباريات أصبحت أكثر صعوبة حتى على الفرق المتصدرة، مشيراً إلى أن تركيز فريقه سيتحول إلى مباراته المقبلة في دوري أبطال آسيا، المقررة بعد ثلاثة أيام، بهدف مواصلة النتائج الإيجابية.

من جانبه، أكد مدرب خورفكان، الكرواتي كريشمير ريزيتش، أن فريقه دفع ثمناً قاسياً للنقص العددي، وقال: «واجهنا فريقاً قوياً يمتلك لاعبين بإمكانات فنية عالية، وأصبحت مهمتنا أكثر صعوبة بعد مرور 30 دقيقة، عندما تعرضنا للطرد واضطررنا إلى إكمال المباراة بنقص عددي».

وأضاف: «اللعب بـ10 لاعبين جعل الصمود أمام الوصل صعباً للغاية، ورغم محاولاتنا مقاومة ضغط المنافس، تعرضنا للعقاب بأقسى طريقة ممكنة في الثواني الأخيرة».

وختم ريزيتش: «بذل اللاعبون جهوداً كبيرة في ظروف استثنائية، لكن هذه هي كرة القدم، وهذه هي الحياة، وعلينا تقبل ما حدث والمضي قدماً، والعمل على تجاوز هذه المباراة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة».