الصدارة المؤقتة تغري الشارقة وشباب الأهلي في القمة الـ 33

تتصدر قمة الشارقة وضيفه شباب الأهلي اليوم الأول من الجولة الثامنة لدوري المحترفين لكرة القدم، الذي يشهد أيضاً مواجهتَي الظفرة مع ضيفه كلباء، وحتا مع خورفكان.

وتُستكمل الجولة غداً بأربع مباريات، تبرز بينها مواجهة الوحدة والعين في «ديربي أبوظبي»، والجزيرة وضيفه الوصل، فيما يستقبل النصر يونايتد، ويحلّ بني ياس ضيفاً على عجمان.

الشارقة - شباب الأهلي

تتوافر الفرصة أمام الشارقة وضيفه شباب الأهلي لاعتلاء صدارة الترتيب مؤقتاً، حين يلتقيان في الساعة 19:30 مساءً على استاد الشارقة، في المواجهة التاريخية الـ33 بينهما، ضمن قمة تستمد أهميتها من موقع الفريقين في جدول الترتيب، فضلاً عن الحضور الجماهيري الكبير الذي يميز لقاءاتهما.

ويدخل «الملك» اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 12 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات، ويطمح إلى رفع رصيده إلى 15 نقطة، ليتذوق طعم الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم، ولو مؤقتاً، في انتظار ما ستسفر عنه قمتا الجزيرة مع الوصل والوحدة مع العين.

أمّا شباب الأهلي، فيخوض المواجهة من المركز الثاني برصيد 13 نقطة، حصدها من أربعة انتصارات وتعادل، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة المتصدر. ويستهدف «فرسان دبي» الفوز لانتزاع الصدارة مؤقتاً، ترقباً لنتيجتي القمتين الأخريين.

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، أندريه غاردين، أهمية المباراة في ظل احتدام المنافسة على الصدارة وتقارب مستويات الفرق، مشيراً إلى أن طموح الشارقة في المنافسة وخوضه اللقاء على أرضه يزيدان من صعوبة المواجهة، ويفرضان على فريقه التحلي بتركيز كبير.

الظفرة - كلباء

يتطلع الظفرة إلى مواصلة صحوته وتحقيق انتصاره الثالث توالياً للمرة الأولى منذ سبع سنوات، عندما يستقبل كلباء في الساعة 16:55 مساءً على استاد حمدان بن زايد، سعياً إلى الابتعاد عن منطقة الخطر وتفادي تكرار سيناريو الموسمين الماضيين مبكراً.

وأنعش «فارس الظفرة» آماله بفوزين متتاليين على حتا 2-1 ويونايتد 5-1، تقدّم بهما إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، ويبحث الفريق عن سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ فبراير ومارس 2019، حين حقق ثلاثة انتصارات، بينها فوزه على كلباء 3-صفر.

وحذّر مدرب الظفرة، الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبيه من قوة كلباء، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي أهمية التعامل مع المواجهة بأقصى درجات التركيز والجدية. وأوضح أن الفريق استثمر الفترة الماضية في تجهيز جميع اللاعبين، وأن التحضيرات سارت بصورة جيدة وسط التزام كبير من جميع عناصره.

في المقابل، يحتل كلباء المركز الـ11 برصيد خمس نقاط، من فوز وتعادلين، ويدخل اللقاء بعدما حصد 4 نقاط في آخر مباراتين، بفوزه على عجمان 3-2 وتعادله مع الجزيرة 2-2، ليعادل بذلك حصيلته في المباريات الـ10 السابقة، التي تعادل في أربع منها وخسر ستاً.

حتا - خورفكان

يتقاطع طموح حتا في إنهاء سلسلة من 16 مباراة متتالية دون فوز على أرضه مع رغبة خورفكان في الابتعاد عن منطقة الخطر، حين يتواجهان في الساعة 19:30 مساءً على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويأمل «الإعصار»، صاحب المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط، في استثمار دفعة التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة على حساب يونايتد لتصحيح مساره في الدوري. ويبحث حتا عن فوزه الأول على ملعبه بعد سلسلة امتدت إلى 16 مباراة، تعود إلى ما قبل هبوطه السابق إلى دوري الدرجة الأولى، وتعادل خلالها أربع مرات مقابل 12 خسارة.

بدوره، يتطلع خورفكان، صاحب المركز الـ12 برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، إلى العودة بالنقاط الثلاث وكسر سلسلة تعثره خارج أرضه، بعدما غاب عنه الفوز في آخر سبع مباريات، تعادل في ثلاث منها وخسر أربعاً.