مدرب الوصل: رد فعلنا بعد الخسارة من شباب الأهلي سيكون أمام خورفكان

رفض مدرب الوصل البرتغالي روي فيتوريا، الكشف عن موقف حارسه الجديد، دينكو هوركاش من المشاركة أساسيا في مواجهة خورفكان المقررة غداً الجمعة في افتتاح الجولة الرابعة من دوري المحترفين. وقال فيتوريا لـ«الإمارات اليوم»: «لا أتحدث أبداً قبل المباراة عن اللاعب الذي سيشارك أو لن يشارك، أول من يعرف قراراتي هم اللاعبون». وأضاف: «أنا سعيد بمستوى حراس المرمى الموجودين معنا، ولا توجد لدي مشكلة في الاعتماد على أي منهم، لكن القرارات المتعلقة بالتشكيلة تبقى أولاً للاعبين، وفي مثل هذه الظروف من الطبيعي أن أحافظ على سرية اختياراتي حتى موعد المباراة».

وأكد «فيتوريا» أن الوصل سيدخل مباراة الجمعة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خصوصا بعد أن قدم الفريق مستوى جيداً أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية رغم الخسارة.

وقال: «كل مباراة مختلفة، وكل فريق لديه أسلوبه، خورفكان يمتلك لاعبين سريعين في الخط الأمامي، ومن المتوقع أن يحاول استغلال المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة، لذلك علينا الاستعداد بطريقة تتناسب مع طبيعة المباراة».

وأشار إلى: «أن نتيجة مباراة شباب الأهلي لم تكن مرضية، لكن من المهم أن نُحافظ على الثقة وعدم السماح لخسارة واحدة بالتأثير في الفريق».

وتابع: «بعد مراجعة مباراة شباب الاهلي، وجدت أننا قمنا بالكثير من الأمور بشكل جيد وكنا نستحق الفوز، لذلك لا أرى حاجة إلى تغيير الكثير، وإنما مواصلة العمل وتطوير التفاصيل الصغيرة التي افتقدناها في تلك المباراة».