كوزمين: الجزيرة بحاجة إلى استغلال الفرص

أشاد مدرب الجزيرة، الروماني أولاريو كوزمين، بسيطرة فريقه على مجريات المباراة التي خاضها «فخر أبوظبي»، أول من أمس، أمام مستضيفه خورفكان في الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين وانتهت بفوز الجزيرة بهدفين من دون رد، مؤكداً حاجة الفريق إلى تحسين استغلال الفرص وزيادة الانسيابية الهجومية.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي: «سيطرنا على معظم فترات المباراة، وأتيحت للمنافس فرصة واحدة في الشوط الأول وضعتنا في موقف صعب. أهدرنا فرصتين كبيرتين خلال الدقائق العشر الأولى، ما عقد مهمتنا، وتحسن أداؤنا في الشوط الثاني، لكننا لم نصل إلى الانسيابية الهجومية المطلوبة. ومن الإيجابي أننا لا نستقبل أهدافاً».

وأضاف أن الفريق يواصل العمل على تعزيز التجانس، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين الجدد أثبتوا استحقاقهم التواجد مع المجموعة، واختتم: «نتقدم خطوة بخطوة، وحصدنا ثلاث نقاط، ونواصل العمل».

من جهته أكد مدرب خورفكان، الكرواتي كريسمير ريزيتش، أن فريقه خاض المباراة بغياب تسعة لاعبين.

وقال ريزيتش في مؤتمر صحافي: «افتقدنا ثلاثة لاعبين معارين من الجزيرة لا يستطيعون المشاركة، ولاعبين مع المنتخب البوليفي، وأربعة لاعبين مصابين، وهو نقص كبير. نحتاج إلى وقت أطول لتقديم أداء أفضل، ومواجهة فريق بحجم الجزيرة تتطلب استغلال الفرص، خصوصاً الركنيات والهجمات المرتدة، وقليلاً من الحظ، لكن اليوم لم يكن يومنا، والجزيرة كان الأفضل».

ويضم خورفكان في صفوفه الدوليين البوليفيين لويس هاكين وراميرو فاكا، فيما تشمل قائمة لاعبيه القادمين من الجزيرة عمر تراوري وإلياس الكريمي وأحمد محمود الحمادي.