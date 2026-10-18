مهام محلية متباينة للجزيرة والوحدة وعجمان بعد التوهج الآسيوي والخليجي

تخوض أندية الجزيرة والوحدة وعجمان اختباراً محلياً لقياس قدرتها على نقل توهجها الآسيوي والخليجي إلى دوري المحترفين لكرة القدم، عندما تختتم الجولة السادسة اليوم بثلاث مواجهات تتباين أهدافها بين استعادة الصدارة، وتصحيح المسار، ومواصلة الانطلاقة القوية.

كلباء – الجزيرة

يتطلع الجزيرة إلى استعادة صدارة دوري المحترفين، عندما يحل ضيفاً على كلباء في الساعة 5:05 مساءً على استاد كلباء، مستنداً إلى دفعة معنوية اكتسبها من فوزه على أركاداغ التركماني بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا 2.

ويملك «فخر أبوظبي» 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل، دون أن يتعرض للخسارة حتى الآن، ويستهدف الفوز لاستعادة الصدارة التي انتزعها الوصل مع انطلاق منافسات الجولة الحالية.

في المقابل، يتطلع كلباء، صاحب النقاط الأربع من فوز وتعادل وثلاث خسائر، إلى البناء على انتصاره في الجولة الماضية على عجمان بنتيجة 3-2، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب.

وحذر مدرب كلباء، فيكتور سانشيز، لاعبيه من قوة منافسه، وقال في مؤتمر صحافي: «الجزيرة فريق قوي ومن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، ومواجهته تمثل حافزاً إضافياً للاعبين، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير».

خورفكان – الوحدة

يحل الوحدة ضيفاً ثقيلاً على خورفكان في الساعة 5:05 مساءً على استاد صقر بن محمد القاسمي، مدفوعاً بفوزه خارج أرضه على ناساف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا 2، في نتيجة تمنح «العنابي» دفعة معنوية قبل العودة إلى المنافسات المحلية.

ويملك «أصحاب السعادة» تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارتين، ويسعى إلى استثمار انتعاشته الآسيوية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

أما خورفكان، الذي يملك أربع نقاط، فيبحث عن فوزه الأول منذ أغسطس الماضي، حين تغلب على الظفرة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة.

ويعوّل مدرب خورفكان، كريسمير ريزيتش، على جاهزية لاعبيه البدنية، وقال في مؤتمر صحافي: «اللاعبون يتمتعون بلياقة بدنية عالية، ونسعى إلى تحقيق الفوز على الوحدة في ملعبنا وأمام جماهيرنا».

عجمان – الشارقة

يأمل عجمان في نقل توهجه الخليجي محلياً، عندما يستقبل الشارقة في الساعة 7:45 مساءً على استاد راشد بن سعيد، في مواجهة يسعى خلالها «البرتقالي» إلى مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، فيما يطمح ضيفه إلى تعطيل مسيرته وتعزيز رصيده.

ويدخل عجمان المباراة منتشياً بفوزه المثير على أربيل العراقي بنتيجة 5-4 في دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما قدم مستويات لافتة منذ بداية الموسم، جمع خلالها تسع نقاط في الدوري من ثلاثة انتصارات وخسارتين، كما يتقاسم صدارة كأس الرابطة مع الوصل برصيد تسع نقاط، ويتشارك صدارة مجموعته الخليجية مع الاتفاق السعودي.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الشارقة المواجهة برصيد تسع نقاط، حصدها من ثلاثة انتصارات وخسارتين، ويتطلع إلى تحقيق فوز جديد يبقيه قريباً من فرق المقدمة، خصوصاً أن الخسارة قد تشكل ضغطاً على المدرب خوسيه مورايس.

• فريق الجزيرة جمع 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل دون أن يتعرض للخسارة حتى الآن.

• مدرب كلباء فيكتور سانشيز حذر لاعبيه من قوة منافسه، وقال إن الجزيرة من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.