الوصل يضرب 5 عصافير بحجر خورفكان قبل قمة العين

خرج الوصل من فوزه الكبير على خورفكان 5-2، أول من أمس، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين بأكثر من مجرد ثلاث نقاط، بعدما منح الانتصار الفريق دفعة مهمة على المستويين المعنوي والفني، قبل دخوله اختباراً أصعب مع العين في الجولة المقبلة. وحقق الوصل خمسة مكاسب قد تساعده على تصحيح مساره في المنافسة على لقب الدوري، واستعاد الثقة بعد خسارته أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، إلى جانب ظهور عدد من لاعبيه بصورة مميزة، ما يمنح المدرب البرتغالي روي فيتوريا خيارات أوسع قبل مواجهة العين على استاد هزاع بن زايد يوم الخميس المقبل.

استعادة الثقة

أعاد الفوز على خورفكان الثقة إلى لاعبي الوصل، خصوصاً بعد الخسارة بهدف دون رد أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة، وهي النتيجة التي أثارت علامات استفهام حول قدرة الفريق على مواصلة المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة. وكانت مواجهة خورفكان تمثل اختباراً مهماً للوصل، باعتبارها محطة كان يتعين عليه تجاوزها لتجنب الدخول في مرحلة مبكرة من تراجع النتائج، كما أسهم الأداء الهجومي القوي في تعزيز قناعة اللاعبين بقدرتهم على العودة سريعاً، بعد أي تعثر بفضل القوة الهجومية التي يملكها.

كسر عقدة خورفكان

أنهى الوصل سلسلة من النتائج السلبية أمام خورفكان في الدوري، بعدما عانى الفريق الأصفر خلال المواجهات الأربع السابقة صعوبة تحقيق الفوز على منافسه.

وخلال تلك الفترة، خسر الوصل ثلاث مباريات مقابل فوز واحد، لتتحول المواجهات بين الفريقين إلى ما يشبه العقدة بالنسبة للفريق، قبل أن ينجح أول من أمس، في إنهاء هذه السلسلة بانتصار كبير.

كسب المعنويات

كان الفوز بخماسية بمثابة جرعة معنوية قوية للوصل قبل المواجهة المرتقبة مع العين، خصوصاً أن الفريق سيواجه أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري.

وأظهر الوصل خلال المباراة قوة هجومية واضحة، بعدما رفع عدد أهدافه إلى 13 هدفاً في أربع مباريات، وهو رقم يعكس الفاعلية التي يتمتع بها الفريق في الثلث الهجومي، ويمنح فيتوريا أكثر من خيار في التعامل مع المباريات المقبلة.

تألق الحارس

ويعد ظهور الحارس دينكو هوركاش، من أبرز المكاسب التي خرج بها الوصل من المباراة، بعدما سجل حارس لاس بالماس الإسباني السابق مشاركته الأولى مع الفريق، وقدم أداء لافتاً.

ونجح هوركاش في التصدي لضربة جزاء، إلى جانب إبعاده عدداً من الكرات الخطرة خلال شوطي المباراة، ليقدم بداية قوية مع الفريق، ويبعث برسالة إلى الجهاز الفني حول قدرته على الدفاع عن عرين الإمبراطور، بعدما عانى هذا المركز خلال فترة سابقة عدم الاستقرار.

تجهيز اللاعبين

استغل مدرب الوصل مواجهة خورفكان في منح عدد من اللاعبين فرصة للمشاركة، ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، خصوصاً العناصر التي انضمت حديثاً إلى صفوف الوصل أو تلك التي عادت من الإصابة.

وكان المهاجم الإيراني مهدي طارمي من أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار، بعدما أظهر الإمكانات التي جعلته من أبرز الصفقات المنتظرة في الدوري، كما واصل الجهاز الفني تجهيز فابيو ليما بعد عودته من الإصابة، بهدف استعادة كامل جاهزيته البدنية والفنية، وهو ما من شأنه أن يرفع قوة الوصل الهجومية، ويمنح فيتوريا خيارات إضافية في المباريات الكبيرة.

فيتوريا: سعيد بشخصية لاعبي الوصل

أعرب مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، عن سعادته بالمكاسب التي خرج بها فريقه من الفوز على خورفكان، والحاجة الماسة إلى تقديم أداء قوي بعد خسارته في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي.

وقال فيتوريا لـ«الإمارات اليوم»: «كان من المهم بالنسبة لنا أن نقدم أداء جيداً بعد المباراة السابقة، وهو ما نجحنا في تحقيقه. سجلنا خمسة أهداف، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، خصوصاً أننا بدأنا المباراة بشكل جيد جداً، وصنعنا فرصة مبكرة، قبل أن نبدأ في هز الشباك». وأضاف: «أنا سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث، كما أنني سعيد بشخصية اللاعبين وروحهم وتعاملهم مع المباراة، لكن لست سعيداً بالهدفين اللذين استقبلناهما، لكن عندما تسجل خمسة أهداف، فإنك مجبر على تهنئة اللاعبين على ما قدموه». وأشار مدرب الوصل إلى «أن الانتصار كان مهماً لإعادة الصورة الحقيقية للفريق، وأن نظهر للجميع أن ما حدث في الأسبوع الماضي لم يكن عادلاً بالنسبة لنا، الآن علينا أن نواصل العمل ونستمر في هذا المسار».